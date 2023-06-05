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Пенсионерку признали мертвой и шесть лет не платили пенсию, пока она не доказала, что все еще жива

  • 05/06/2023, 17:18
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Пенсионерку признали мертвой и шесть лет не платили пенсию, пока она не доказала, что все еще жива
Прокуратура через суд потребовала от Пенсионного фонда выплатить местной жительнице пенсию за все эти годы.

В прокуратуру Калининского района Санкт-Петербурга обратилась местная жительница, которая пожаловалась, что с 2016 года не получает пенсию по старости, передает Фонтанка.ру.

Ведомство провело соответствующую проверку и установило, что на основании ошибочной информации из органов ЗАГС была составлена запись акта о ее смерти, суд объявил женщину умершей, и платить пенсию заявительнице перестали, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Петербурга.

Весной минувшего года судебное решение было отменено, запись акта о смерти аннулировали и выплату пенсии петербурженке возобновили, начиная с июня.

Ранее редакция сообщала, что полиция задержала бабушку, которая перевозила наркотики в карасях.

Фото: freepik.com — pressfoto 

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : прокуратура признали мертвой и шесть лет не платили пенсию пенсионный фонд инцидент


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