Пенсионерку признали мертвой и шесть лет не платили пенсию, пока она не доказала, что все еще жива

В прокуратуру Калининского района Санкт-Петербурга обратилась местная жительница, которая пожаловалась, что с 2016 года не получает пенсию по старости, передает Фонтанка.ру.

Ведомство провело соответствующую проверку и установило, что на основании ошибочной информации из органов ЗАГС была составлена запись акта о ее смерти, суд объявил женщину умершей, и платить пенсию заявительнице перестали, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Петербурга.

Весной минувшего года судебное решение было отменено, запись акта о смерти аннулировали и выплату пенсии петербурженке возобновили, начиная с июня.

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