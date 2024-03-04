Первый чемпионат косметологов в Сибири и конференция «Превентивная косметология: тренды, технологии, новинки»

Этот конкурс профессионального мастерства организован с целью создания площадки, в рамках которой специалист по направлению «косметология» может получить официальное признание и оценку деятельности профессиональным сообществом, проверить и подтвердить компетенции и навыки по направлению «косметология».

Приглашаем опытных и начинающих косметологов стать зрителем Чемпионата косметологов, а также принять участие в работе конференции «Превентивная косметология: тренды, технологии, новинки», которая также пройдет 13 марта 2024 года в рамках Чемпионата косметологов Сибири.

Программа конференции и регистрация на сайте.

Программа конференции включает доклады на тему превентивной косметологии – главного тренда развития эстетической медицины сегодня. Среди спикеров: ведущие тренеры учебных центров для косметологов, известные врачи-превентологи-нутрициологи, известные пластические хирурги.

В рамках конференции работает выставка БАДов для целей косметологии, уходовая и инъекционная косметика по выгодным ценам от дистрибьюторов и производителей.

Дата проведения: 13 марта 2024 года.

Место проведения:

г. Новосибирск, Российский-немецкий дом, ул. Ядринцевская, 68, с 12-00 до 18-00.

Участие — бесплатное. Регистрация обязательна. Сайт мероприятия.

Оргкомитет Чемпионата:

ММА «Мёд», Комитет по здравоохранению НОО «Опора России» — Ирина Овдина, 8-913-939-60-97.

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