Порядка 60 объектов жилищного строительства подключено к сетям АО «РЭС» за последний год

Лето – самая активная пора строительного «сезона», поэтому неслучайно, что именно в это время отмечают День строителя. В этом году профессиональный праздник приходится на 13 августа.

Современное строительство немыслимо без надежного и бесперебойного электроснабжения, поэтому строителей и энергетиков всегда связывали тесные партнерские отношения. Особым спросом подключение к электросетевой инфраструктуре пользуется в сфере жилищного строительства, ведь Новосибирская область занимает одну из лидирующих позиций по объемам ввода жилья в Сибири.

Акционерное общество «Региональные электрические сети» как системообразующее электросетевое предприятие Новосибирской области сотрудничает со многими крупными застройщиками города и области, в том числе с такими известными новосибирцам компаниями, как «Расцветай», «Союз», «Первый строительный фонд», ГК «СМСС», «Сибирь Девелопмент» и другими. Ежегодно перечень крупных партнёров-застройщиков прирастает новыми именами, недавно к ним добавились VIRA, «КПД-Газстрой», АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» и ГК «СК-Инвест».

Только за последний год к сетям АО «РЭС» было подключено 60 объектов жилищного строительства с общей мощностью порядка 25 МВт, в т.ч. такие крупные жилые комплексы, как ЖК Расцветай на Красном, ЖК Галактика, ЖК Чкалов, ЖК Цивилизация и другие. В настоящее время продолжается реализация еще ряда известных новосибирцам объектов – ЖК Расцветай на Зорге, ЖК Сакура Парк, ЖК Расцветай на Игарской, ЖК Новый горизонт, ЖК Звезда, Апартаменты Пилигрим, ЖК Заельцовский New, ЖК Околица и 19|56 кварталы Телецентра. И это далеко не полный список новых проектов, которые реализуются с участием энергетиков.

Помимо жилых домов и помещений общественного назначения, строители и энергетики дают городу и региону важные социально значимые объекты. Среди них новые поликлиники и школы, многофункциональная ледовая арена и другие необходимые жителям региона объекты.

Новые жилые кварталы и современные производственные комплексы, объекты социальной, транспортной и энергетической инфраструктуры – все это создается руками строителей при всесторонней поддержке и содействии со стороны энергетиков.

Компания имеет большой опыт в разработке надежных и оптимальных схем технологических присоединений, АО «РЭС» гарантирует рассмотрение вопросов электроснабжения с учетом обеспечения надёжности подключения и качества электрической энергии. Кроме того, энергетики решают вопрос подключения площадки в комплексе с планами застройщика на развитие данной территории, готовы обсудить возможность синхронизации сроков выполнения мероприятий и передачи построенных электросетевых объектов на последующее обслуживание в сетевую организацию, а также предложить дополнительные услуги (по оформлению заявок, аренде КТПН для строительных механизмов и др.). В компании намерены и далее развивать клиентские сервисы для повышения эффективности взаимодействия с партнерами, в том числе в рамках реализации проектов по комплексному развитию территорий.

Коллектив АО «РЭС» поздравляет партнёров-застройщиков и всех работников отрасли с Днем строителя! Пусть ваш нелегкий и благородный труд всегда будет оценен по достоинству, а самые смелые планы с лёгкостью воплощаются в жизнь! Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и финансовой стабильности, успехов и новых достижений, а также неиссякаемой энергии, так необходимой для успешной реализации замыслов и начинаний на благо Новосибирской области и её жителей!