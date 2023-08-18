Повысили ставки по самым популярным вкладам до 12 % годовых

С 17 августа в Банке «Левобережный» действуют новые условия по вкладам: «Капиталъ» и «Спутник».

После увеличения ключевой ставки Центральным Банком до 12 %, мы повысили процентные ставки по вкладам до 12 % годовых и продолжаем удерживать ставку 4,9 % по кредитам до 18 августа.

По вкладу «Капиталъ» теперь действует ставка 11 % годовых в течение первых трёх месяцев и 12 % годовых на последние месяцы — в период с 2,5-3 года. При этом закрыть вклад, без потери процентов, можно уже через 90 дней.

Специальный вклад для жителей Новосибирской области — «Капиталъ НСО+» — теперь со ставкой 11,2 % годовых в первые 3 месяца и со ставкой 12 % годовых на последние месяцы — в период с 2,5-3 года. Подробнее об условиях читайте на сайте.

Для всех, кто открыл «Спутник» с 24 апреля 2023 года, весь сентябрь будет действовать дополнительная надбавка в 3 % годовых. При соблюдении условий по транзакциям ставка для клиентов составит 11 % годовых! Дополнительная надбавка включится с 1 сентября 2023 года и будет действовать до 30 сентября 2023 года включительно.

Тем, кто открыл «Спутник» до 24 апреля 2023 года, снимаем ограничение на открытие нового вклада: просто закройте вклад и откройте его на новых условиях.

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