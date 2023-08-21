При падении украинского беспилотника под Истрой пострадали два человека

По сообщению губернатора Московской области Андрея Воробьева, при падении украинского БПЛА в подмосковном городском округе Истра пострадали два человека. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что пострадавшая женщина от госпитализации отказалась, а мужчину доставили в одно из медучреждений Подмосковья.

По сведениям Андрея Воробьева, беспилотники были перехвачены силами противовоздушной обороны (ПВО) на западе и северо-западе региона.

Минобороны России назвало произошедшее террористической атакой со стороны Украины.

Ранее редакция сообщала, что депутаты предложили защищать столицу пневмопушками и народными дружинами.