Прибыль Банка Уралсиб по итогам 9 месяцев составила 17,5 млрд рублей

млрд рублей до 87,3 млрд рублей. Обязательные нормативы выполняются банком с запасом. Активы банка выросли с 689,5 млрд рублей в 2022 году до 703,3 млрд рублей по итогам 9 месяцев 2023 года. Собственные средства (капитал) банка за 9 месяцев увеличились с 77,3млрд рублей до 87,3 млрд рублей. Обязательные нормативы выполняются банком с запасом.

В 2023 году Банк Уралсиб продолжает реализацию стратегии развития, направленную на повышение эффективности бизнеса. Стабильные успешные результаты деятельности банка нашли свое подтверждение в оценках внешних экспертов. Летом текущего года рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг банка до уровня «ВВВ+» со «Стабильным» прогнозом, а рейтинговое агентство НКР – до уровня «А» со «Стабильным» прогнозом. В октябре рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило Банку Уралсиб рейтинг кредитоспособности на уровне ruА-, с «Позитивным» прогнозом.