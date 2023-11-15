Rostelecom Tech Day: технологии в деталях

населения. Эксперты компании в деталях расскажут о возможностях, которые открывают современные отечественные технологии во всех сферах экономики. Также гости мероприятия первыми услышат несколько громких и ожидаемых анонсов. В рамках события один из крупнейших в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений покажет новые ИТ-решения и сервисы для государства, бизнеса инаселения. Эксперты компании в деталях расскажут о возможностях, которые открывают современные отечественные технологии во всех сферах экономики. Также гости мероприятия первыми услышат несколько громких и ожидаемых анонсов.

RTD 2023 станет презентационной площадкой, где можно не только посмотреть на технологии будущего, но и обсудить ключевые темы в сфере ИТ по самым актуальным направлениям — искусственный интеллект, национальная мобильная экосистема, информационная безопасность, облачные сервисы, большие данные, разработка ПО и многое другое.

Кроме насыщенной программы организаторы мероприятия подготовили для гостей аудиовизуальный перфоманс. В демонстрационных зонах можно будет увидеть и протестировать цифровые разработки «Ростелекома».

С места события будет организована прямая трансляция для участия онлайн.

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