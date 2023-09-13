«Ростелеком Контакт-центр» представил бренд линейки ИТ-продуктов для внешних заказчиков

Компания, которая начиналась с аналоговой обработки входящих и исходящих вызовов, к настоящему времени превратилась в мощного цифрового оператора, который управляет всеми видами и каналами коммуникаций с клиентами.

Компания предоставляет заказчикам комплексные решения для повышения лояльности и качества клиентского опыта на базе собственной ИТ-экосистемы, которая обеспечивает эффективный диалог фактически с неограниченным количеством клиентов и в любом формате. Компания постоянно разрабатывает новые цифровые продукты с учетом развития рынка и технологий, в том числе направленные на оптимизацию стоимости обслуживания клиентов.

Собственные ИТ-платформа и сервисы позволили «Ростелеком Контакт-центру» достичь рекордных показателей. За 2022 год 7 000 операторов ответили более чем на 45 млн звонков и почти 13 млн обращений в чатах. В итоге компания упрочила свои позиции в топе крупнейших аутсорсинговых контактных центров страны и уверенно входит в топ-3.

Текстовые и голосовые боты разработаны с применением технологий искусственного интеллекта на базе нейросетей, поэтому они непрерывно самообучаются, а точность их ответов и общая эффективность постоянно растут. Все ИТ-решения являются собственными разработками компании, они включены в реестр отечественного ПО и активно используются в проектах для заказчиков всех уровней.