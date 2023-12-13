«Ростелеком» презентовал пятую версию отечественной операционной системы «Аврора»

Rostelecom Tech Day — новый формат ИТ-конференций, где компания «Ростелеком» объединила презентацию новой платформы и решений для бизнеса и современной цифровое искусство.

Итоговое ИТ-событие года компании «Ростелеком» — Rostelecom Tech Day (RTD 2023) — состоялось 8 декабря на площадке «Цифровое деловое пространство». Один из лидеров отрасли представил новые ИТ-платформы и ИТ-решения для бизнеса. В ходе мероприятия эксперты «Ростелекома» подробно рассказали о возможностях современных технологий отечественной разработки, предназначенных для самых разных сфер экономики и жизни.

Стать лидером

Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский, открывая конференцию, отметил, что «Ростелеком» за последние годы прошел большой путь и превратился в современную цифровую компанию, которая предлагает цифровые услуги и государству, и бизнесу, и людям.

— Уже в этом году наша выручка в ИТ-сегменте превысит 20% и продолжит расти. В новой стратегии до 2030 года, которую мы сейчас разрабатываем, эта тенденция усилится. Для развития мы выбрали несколько ключевых направлений. Это ЦОДы, облачные технологии, информационная безопасность, сервисы электронного правительства, цифровые решения для регионов, цифровая медицина. Мы не ошиблись, все эти направления получили очень серьезное развитие, и «Ростелеком» является в каждом из них несомненным лидером, — подчеркнул Михаил Осеевский.

Путь трансформаций

Старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов рассказал собравшимся о том, что такое «Ростелеком» сегодня, и куда движется компания.

— Во многом «Ростелеком» уже стал цифровой компанией. Возможно, мы никогда не достигнем совершенства, но точно будем двигаться вперед. «Ростелеком» прошел две существенные трансформации. На первом этапе мы из телеком-компании трансформировались в ИТ-компанию. То есть стали создавать ИТ-продукты внутри себя. В то время как классический телеком закупает вендорские решения у сторонних разработчиков, для нас это был большой вызов, — пояснил Кирилл Меньшов.

По его словам, текущая трансформация компания состоит в том, чтобы из ИТ-компании стать цифровой. Эта трансформация началась, когда компания создала пять цифровых кластеров, которые стали самостоятельно создавать свои продукты, развивать продвигать и внедрять их на рынке.

— Мы находимся на завершающем этапе этой трансформация. Но быть цифровой компанией — не означает, что мы перестали быть телеком-компанией. Для нас очень важно, чтобы итоги цифровизации, те продукты и технологии, которые мы создаем, помогали развитию нашего телеком-бизнеса. Сегодня более 85% наших клиентов работают с нами только в цифровом формате с момента заключения договора и дальнейшего обслуживания, 25% обращений в компанию происходят в чат-боте. Мы гордимся тем, что у нас есть точный цифровой двойник сети, который позволяет нам очень точно определять техническую возможность подключения услуг. Мы придерживаемся принципа, что внутренняя цифровизация помогает развивать внешнюю цифровизацию, и совершенствуем цифровую инфраструктуру для наших пользователей, создающих новые продукты и решения. Мы подписали соглашение с Правительством России о создании 16 цифровых продуктов, которые требуют импортозамещения. Мы уже создали и внесли в реестр больше 200 ИТ-продуктов и продолжим этим заниматься, чтобы развивать всю цифровую экономику СМИ страны. И мы обязательно сделаем ИТ-день ежегодным, — пообещал Кирилл Меньшов, завершая свое выступление.

Пятый залп «Авроры»

На конференции также была представлена отечественная операционная система «Аврора 5.0». Гендиректор компании-разработчика отечественной ОС «Открытая мобильная платформа» Павел Эйгес назвал главные плюсы новой версии. Прежде всего, ОС получила полностью переработанный интерфейс и жестовое управление. Планшетный интерфейс разработчики тоже не оставили без внимания. Сотрудники разработчика значительно улучшили функциональность системы.

— «Аврора» 5 версии — это прорыв в корпоративной офисной мобильности. Доверенные мобильные технологии «Авроры» прямо сейчас готовы для использования офисными сотрудниками в их повседневных задачах, — заявил Павел Эйгес.

Предполагается, что первые устройства с «Авророй 5.0» на смартфонах и планшетах в розничной продаже появятся в следующем году.

Также в первом квартале 2024 года на рынок выйдут первые компоненты экосистемы «Лукоморье», которые обеспечивают полный жизненный цикл разработки ПО. Это система управления проектами «Яга» и планировщик задач «Ëжка».

Криптоискусство в массы

В качестве специального гостя на Rostelecom Tech Day пригласили основателя творческого объединения 42 Artists цифрового художника Артема Ткача. Лекция художника была посвящена ультрасовременному направлению — криптоискусству.