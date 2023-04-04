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Самолет рейса Санкт-Петербург-Самара при посадке столкнулся с птицами

  • 04/04/2023, 14:14
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Самолет рейса Санкт-Петербург-Самара при посадке столкнулся с птицами
Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СКР устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

Авиационной инцидент произошел в Самаре, пишет ФАН со ссылкой на Центральное МСУТ СКР.

По предварительным данным пресс-службы ведомства, самолёт авиакомпании «Победа», выполнявший рейс Санкт-Петербург-Самара, во время посадки в аэропорту Курумоч совершил столкновение с птицами. Однако посадить воздушное судно пилотам удалось в штатном режиме, пострадавших нет, добавили в Центральном МСУТ СКР.

В настоящее время центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирском цирке акробат сорвался с турника во время выступления.

Фото пресс-службы Центрального МСУТ СКР

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : самолет столкнулся с птицами инцидент авиация


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