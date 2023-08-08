Сбер помог запустить информационную систему Карты жителя в Новосибирской области

Решение создано на базе программного обеспечения ИС «Профиль держателя карты жителя», разработанного АО «Расчётные решения». Система формирует цифровой профиль жителя области, проактивно определяет доступные гражданину меры поддержки и взаимодействует с платёжно-идентификационной инфраструктурой для их доставки.

Жителям Новосибирской области уже доступны первые сервисы по Карте жителя. В неё был интегрирован сервис «Лаврентьевская карта», который позволяет приобретать билеты в учреждения культуры Новосибирской области за счёт средств регионального бюджета. Уже сейчас аспиранты-очники могут купить на сайте «Афиша» льготные билеты в музеи, театры и кинотеатры области на сумму до 5000 рублей. В дальнейшем владельцам карт будут доступны транспортный сервис, адресное проактивное информирование о льготах при рождении ребёнка и льготах для многодетных семей, а также интерактивный навигатор мер социальной поддержки семей.

Чтобы получить доступ к этим сервисам и льготам, не нужно приобретать специальную карту или предъявлять удостоверение льготника — достаточно зарегистрировать банковскую карту «Мир» любого банка на портале karta.nso.ru либо в мобильном приложении «Карта жителя НСО». В перспективе у школьника, студента, пенсионера, многодетных родителей, молодых семей будет свой набор льготных региональных сервисов.

Дмитрий Малых, старший вице-президент, руководитель блока «Транзакционный банкинг B2C» Сбербанка:

«Мы реализовали проект «Карта жителя» в Новосибирской области и планируем развивать это решение и в других регионах Российской Федерации. Благодаря Карте жителя граждане смогут просто получить доступ к социальным сервисам и мерам поддержки, используя в качестве ключа обычную банковскую карту «Мир» любого банка».

Сергей Цукарь, министр цифрового развития и связи Новосибирской области:

«Аналогов нашей Карты жителя в стране нет. Для создания сервиса мы изучили опыт подобных проектов в других регионах и разработали собственную уникальную концепцию. Карта жителя объединит многие сервисы и откроет широкие возможности перед жителями области разных социальных групп. Участвовать в наполнении Карты жителя сервисами могут как государственные организации, так и коммерческие».

Владимир Карпушкин, генеральный директор АО «Расчётные решения»: