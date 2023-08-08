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Сбер помог запустить информационную систему Карты жителя в Новосибирской области

  • 08/08/2023, 16:00

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В Новосибирской области реализован проект «Карта жителя», технологическим партнёром которого выступил Сбер.

СберРешение создано на базе программного обеспечения ИС «Профиль держателя карты жителя», разработанного АО «Расчётные решения». Система формирует цифровой профиль жителя области, проактивно определяет доступные гражданину меры поддержки и взаимодействует с платёжно-идентификационной инфраструктурой для их доставки.

Жителям Новосибирской области уже доступны первые сервисы по Карте жителя. В неё был интегрирован сервис «Лаврентьевская карта», который позволяет приобретать билеты в учреждения культуры Новосибирской области за счёт средств регионального бюджета. Уже сейчас аспиранты-очники могут купить на сайте «Афиша» льготные билеты в музеи, театры и кинотеатры области на сумму до 5000 рублей. В дальнейшем владельцам карт будут доступны транспортный сервис, адресное проактивное информирование о льготах при рождении ребёнка и льготах для многодетных семей, а также интерактивный навигатор мер социальной поддержки семей.

Чтобы получить доступ к этим сервисам и льготам, не нужно приобретать специальную карту или предъявлять удостоверение льготника — достаточно зарегистрировать банковскую карту «Мир» любого банка на портале karta.nso.ru либо в мобильном приложении «Карта жителя НСО». В перспективе у школьника, студента, пенсионера, многодетных родителей, молодых семей будет свой набор льготных региональных сервисов.

Дмитрий Малых, старший вице-президент, руководитель блока «Транзакционный банкинг B2C» Сбербанка:

«Мы реализовали проект «Карта жителя» в Новосибирской области и планируем развивать это решение и в других регионах Российской Федерации. Благодаря Карте жителя граждане смогут просто получить доступ к социальным сервисам и мерам поддержки, используя в качестве ключа обычную банковскую карту «Мир» любого банка».

Сергей Цукарь, министр цифрового развития и связи Новосибирской области:

«Аналогов нашей Карты жителя в стране нет. Для создания сервиса мы изучили опыт подобных проектов в других регионах и разработали собственную уникальную концепцию. Карта жителя объединит многие сервисы и откроет широкие возможности перед жителями области разных социальных групп. Участвовать в наполнении Карты жителя сервисами могут как государственные организации, так и коммерческие».

Владимир Карпушкин, генеральный директор АО «Расчётные решения»:

«Карта жителя Новосибирской области стала продуктом с широким спектром сервисов и услуг для жителей региона. Новая информационно-цифровая платформа — эффективный инструмент для единого предоставления социально значимых услуг в максимально доступном и простом виде. Мы уверены, что все созданные сервисы будут активно использоваться жителями Новосибирской области».

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Фото предоставлено рекламодателем

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : цифровые технологии Сбер карта жителя


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