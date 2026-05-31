Выплаты по страхованию посевов новосибирских аграриев выросли почти в 8 раз

В 2025 году в Новосибирской области застраховали 55 891 гектар посевных площадей. При этом в первом квартале 2026 года страховые выплаты сельхозпроизводителям региона уже достигли 4 миллионов 343 тысяч рублей. Это почти в восемь раз больше, чем за тот же период 2025 года, сообщили на запрос редакции Infopro54 в Россельхозбанке.

В целом по Сибирскому федеральному округу в первом квартале 2026 года объём выплат аграриям составил 23,5 миллиона рублей. Лидерами по этому показателю стали Омская область, Красноярский и Алтайский края. При этом по динамике роста выплат Новосибирская область демонстрирует один из самых заметных скачков в округе.

В 2025 году сельхозпроизводителям СФО перечислили 91,4 миллиона рублей — на 18,9% больше, чем годом ранее. Всего сибиряки застраховали 920 тысяч гектаров посевов. Самый большой объём застрахованных площадей традиционно в Алтайском крае — 383,5 тысячи гектаров. В несколько раз выросли показатели в Красноярском крае (до 113 тысяч гектаров) и Кемеровской области (17 тысяч гектаров). В Томской области под страховой защитой находятся 14 тысяч гектаров, что на 41,5% больше, чем в 2024 году.

Интерес к страхованию со стороны новосибирских аграриев растёт на фоне непростой экономической ситуации. По данным отраслевых экспертов, в регионе до сих пор не продано порядка 400 тысяч тонн зерна урожая 2025 года из-за невыгодных закупочных цен. Часть хозяйств переориентируется на горох и масличные, но и там рентабельность остаётся под вопросом. На этом фоне многие фермеры рассматривают страховку как способ хотя бы частично компенсировать потери от погодных рисков — особенно в начале сезона, когда цены на зерно остаются низкими, а затраты на посевную уже произведены.

Генеральный директор АО СК «РСХБ-Страхование» Сергей Простатин отметил, что в Сибирском федеральном округе из-за резко континентального климата и короткого вегетационного периода основные культуры — ячмень, яровая пшеница и гречиха.

— Поздние сроки сева формируют отложенный спрос на страхование: пик заключения договоров приходится на конец мая — начало июня, — пояснил эксперт.

Он добавил, что основными рисками, на случай которых аграрии страхуют посевы в СФО, являются переувлажнение почвы, ливень, град и раннее установление снежного покрова.

