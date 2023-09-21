Сибирь вошла в топ регионов-рекордсменов по выдаче льготной ипотеки за один день

В число регионов-рекордсменов вошли Новосибирская область, где выдано 349 жилищных кредитов, Красноярский край – там за день сибиряки взяли 245 ипотечных займов, и Алтайский край с показателем более 140 выдач. Все займы по размеру первоначального взноса и льготным программам выданы людям на прежних условиях, действующих до повышения ставки Центральным Банком России.

Более 77% ипотек в России выдано за 19 сентября по льготным программам. Наибольшей популярностью пользуется «Семейная ипотека» ‑ 4,3 тысячи займов (38%) и ипотека с господдержкой – 3,7 тысячи (33%). Также повышенный спрос фиксируется на «Дальневосточную ипотеку» и «Ипотеку для IT».

Больше всего ипотек 19 сентября было выдано в Московской области (848), Краснодарском крае (659) и Москве (628).

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

«Сбер, в том числе в Сибири, в стремительно меняющихся обстоятельствах старается сохранять удобные условия по востребованным населением продуктам. Мы понимаем, что, например, для молодых семей важно не упустить возможность успеть приобрести собственное жилье, как гарантию стабильности и уверенности в завтрашнем дне, на более выгодных условиях ипотечных программ».

Алексей Лейпи, директор дивизиона ДомКлик: