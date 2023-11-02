Сибиряки стали втрое чаще оформлять покупку жилья без ипотеки

Аналитики Сибирского Сбера фиксируют стремительный рост количества сделок купли-продажи недвижимости при посредничестве банка без привлечения ипотечного займа.

Число таких сделок в регионах Сибири в третьем квартале 2023 года приблизилось к 5,5 тысячи, что почти втрое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Максимальный, четырехкратный, рост популярности сервиса зафиксирован в Новосибирской области. В числе лидеров по количеству неипотечных сделок оказались также Красноярский край, Омская область, Кузбасс и Алтайский край.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбербанка:

«Сервисы электронной регистрации купли-продажи недвижимости и безопасных расчетов, реализуемые Сбером, существенно облегчают процедуру сделок, избавляя клиентов от необходимости прохождения целого ряда процедур. Еще одним преимуществом такого подхода является упрощение процесса проведения межрегиональных сделок, когда продавец и покупатель могут находиться друг от друга на значительном расстоянии».

Электронная регистрация позволяет покупателю оформить право собственности на недвижимость за один получасовой визит в отделение банка, сотрудники которого помогают составить все необходимые документы, направляют их на регистрацию в Росреестр и в дальнейшем информируют о завершении процесса и перечислении оплаты продавцу. Использование сервиса электронной регистрации позволяет автоматизировать процессы, освободив клиента от посещения Росреестра и МФЦ, а сервиса безопасных расчетов – провести оплату между сторонами сделки.