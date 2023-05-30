СМИ: почти 25 беспилотников атаковали утром российскую столицу и ее область

По сведениям Telegram-канала Baza, почти 25 беспилотников атаковали утром российскую столицу и область. Однако официальных данных от правоохранительных органов о возможном количестве дронов пока не было.

Источник уточняет, что большинство БЛПА сбиты силами ПВО в Подмосковье, ряд аппаратов зацепились за деревья и провода, так как летели на небольшой высоте.

Вместе с тем, еще три беспилотника врезались в жилые дома. В настоящее время после атаки дрона жилого дома на ул. Профсоюзной стало известно, что он нес с собой кумулятивный заряд КЗ-6. Снаряд влетел в квартиру на 16-ом этаже, но не взорвался.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в данный момент никто из жителей домов, повреждённых БПЛА, серьёзно не пострадал. За медпомощью обратились два человека, но госпитализация никому не потребовалась. На местах происшествий все еще работают экстренные службы и несколько бригад скорой помощи, добавил он.

— Для атаки на Москву использованы ранее не известные беспилотники самолётного типа с аэродинамической схемой «утка» — такие же, как при атаке на Краснодар 26 мая, — цитирует Telegram-канала Baza заявление Алексея Рогозина — сына Дмитрия Рогозина и руководителя АНО «Центр развития транспортных технологий».

Позже Минобороны сообщило о восьми задействованных в атаке на Москву беспилотниках.