Самые дефицитные специалисты в Новосибирске по-прежнему врачи и медсестры

Наибольшим спросом в Новосибирске этой весной пользуются менеджеры по продажам и по работе с клиентами — для них в регионе было открыто 2,3 тысячи вакансий. На втором месте по числу предложений — продавцы-консультанты и продавцы-кассиры (1,3 тысячи вакансий), на третьем — водители (1,2 тысячи вакансий). Об этом сообщили аналитики hh.ru.

При этом среди наиболее востребованных специалистов дефицит кадров сохраняется прежде всего у врачей — здесь на одну вакансию приходится 1,5 резюме (при норме от 4-х), а также у медицинских сестер — 3,5 резюме на вакансию.

— По остальным специальностям формально дефицита кадров в Новосибирской области нет, на одну активную вакансию приходится 4 и более активных резюме, — отметили аналитики компании.

Самые высокие зарплаты работодатели готовы предлагать следующим специалистам:

машинистам (медиана предлагаемой заработной платы 200 300 руб.),

курьерам (160 300 руб.),

водителям (143 300 руб.),

врачам (115 000 руб.),

электромонтажникам (110 800 руб.),

менеджерам по продажам и по работе с клиентами (100 400 руб.).

По словам Екатерины Дегтяревой, директора hh.ru Сибирь, дефицит кадров и уровень профессиональных компетенций оказывают все более заметное влияние на зарплатные предложения.

— Наиболее высокие медианные зарплаты сегодня получают не просто востребованные, а труднодоступные для найма специалисты — сотрудники с высокой квалификацией, специальной подготовкой, опытом и допусками, а также представители профессий, где число подходящих кандидатов ограничено. В текущих условиях рынка работодатели все чаще конкурируют не за массовый персонал как таковой, а за специалистов, обладающих актуальными навыками и подтвержденной экспертизой, — констатирует Дегтярева.

Напомним, одним из основных трендов 2026 года на рынке труда Новосибирской области стал поиск второй, а то и третьей работы. Кроме того, в первом квартале 2026 года количество вахтовых вакансий в Новосибирской области выросло на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. На работу в другие регионы активно зовут и новосибирских врачей.

Ранее редакция сообщала о том, что более 100 тысяч официально неработающих граждан нашли в Новосибирске. По величине кадрового резерва область вошла в топ-10 регионов страны.