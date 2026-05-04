Yandex Zen RuTube
Самые дефицитные специалисты в Новосибирске по-прежнему врачи и медсестры

Автор: Юлия Данилова

Но курьерам и водителям работодатели готовы платить больше

Наибольшим спросом в Новосибирске этой весной пользуются менеджеры по продажам и по работе с клиентами — для них в регионе было открыто 2,3 тысячи вакансий. На втором месте по числу предложений — продавцы-консультанты и продавцы-кассиры (1,3 тысячи вакансий), на третьем — водители (1,2 тысячи вакансий). Об этом сообщили аналитики hh.ru.

При этом среди наиболее востребованных специалистов дефицит кадров сохраняется прежде всего у врачей — здесь на одну вакансию приходится 1,5 резюме (при норме от 4-х), а также у медицинских сестер — 3,5 резюме на вакансию.

— По остальным специальностям формально дефицита кадров в Новосибирской области нет, на одну активную вакансию приходится 4 и более активных резюме, — отметили аналитики компании.

Самые высокие зарплаты работодатели готовы предлагать следующим специалистам:

  • машинистам (медиана предлагаемой заработной платы 200 300 руб.),
  • курьерам (160 300 руб.),
  • водителям (143 300 руб.),
  • врачам (115 000 руб.),
  • электромонтажникам (110 800 руб.),
  • менеджерам по продажам и по работе с клиентами (100 400 руб.).

По словам Екатерины Дегтяревой, директора hh.ru Сибирь, дефицит кадров и уровень профессиональных компетенций оказывают все более заметное влияние на зарплатные предложения.

—  Наиболее высокие медианные зарплаты сегодня получают не просто востребованные, а труднодоступные для найма специалисты — сотрудники с высокой квалификацией, специальной подготовкой, опытом и допусками, а также представители профессий, где число подходящих кандидатов ограничено. В текущих условиях рынка работодатели все чаще конкурируют не за массовый персонал как таковой, а за специалистов, обладающих актуальными навыками и подтвержденной экспертизой, —  констатирует Дегтярева.

Напомним, одним из основных трендов 2026 года на рынке труда Новосибирской области стал поиск второй, а то и третьей работы. Кроме того, в первом квартале 2026 года количество вахтовых вакансий в Новосибирской области выросло на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.  На работу в другие регионы активно зовут и новосибирских врачей.

Ранее редакция сообщала о том, что более 100 тысяч официально неработающих граждан нашли в Новосибирске. По величине кадрового резерва область вошла в топ-10 регионов страны. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Рубрики : Бизнес Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : рынок труда работа

1 603
0
0
Лесную охрану создадут в мэрии Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

Центральный районный суд Новосибирска удовлетворил исковые требования природоохранного прокурора и обязал мэрию Новосибирска в течение трех месяцев создать лесную охрану городских лесов. Также муниципалитет должен утвердить перечень должностных лиц, уполномоченных на ее осуществление, и график патрулирования на 2026 год. Об этом сообщила областная прокуратура.

На территории города расположены Новосибирское и Академическое городские лесничества. В их состав входят защитные леса, имеющие особо ценное значение и особый правовой режим использования. Однако, системное патрулирование этих зеленых зон не осуществляется.

Заказчик газовой котельной в Бердске изменился

Автор: Артем Рязанов

Бердск готовится возобновить строительство муниципальной газовой котельной «Восточная», которая заменит частную ТКГ-1. Федеральный суд обязал администрацию города обеспечить альтернативный источник тепловой энергии к 18 мая 2029 года по иску прокурора.

Администрация Бердска передала полномочия по строительству газовой котельной «Восточная» УКС. Теперь Управление капитального строительства выполняет функции муниципального заказчика. МУП «Комбинат бытовых услуг» контролирует строительство, проверяет качество работ и соответствие проектной документации, участвует в комиссионном освидетельствовании и приемке объекта. При выявлении недостатков КБУ обязан информировать УКС.

Новосибирские кафе и рестораны освободили от НДС

Автор: Юлия Данилова

Новосибирские компании сферы общественного питания получили новую меру поддержки. Согласно закону, подписанному президентом РФ, предприниматели, работающие на упрощенной и патентной системах налогообложения, освобождаются от уплаты НДС. Мера действует до 31 декабря 2026 года. Льгота актуальна для бизнеса, который стал плательщиком НДС в 2026 году.

— При этом доходы общепита, который претендует на льготу, за 2025 год не должны превышать 60 миллионов рублей, а доля выручки от услуг общепита в общем доходе компании должна составлять не менее 70%, — уточнили в Минэкономразвития Новосибирской области.

Землю бывшей агрофирмы «Иня» под Новосибирском выставят на торги

Автор: Оксана Мочалова

Корпорация «Дом.РФ» анонсировала продажу двух земельных участков общей площадью почти 247,5 гектара в Новосибирском районе. Объекты расположены на территориях Плотниковского и Новолуговского сельсоветов. Торги запланированы на третий квартал 2026 года.

В продажу поступят участки площадью 108,49 га (кадастровый номер 54:19:142601:888) и 139 га (кадастровый номер 54:19:142601:887). Оба относятся к категории земель населённых пунктов. Разрешённое использование — комплексное освоение в целях жилищного строительства. По условиям аукциона, на территории должны возвести малоэтажное жильё экономического класса.

Индустрия красоты в Новосибирской области теряет клиентов

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирске резко сократился спрос на услуги барбершопов. Об этом редакции Infopro54 сообщили аналитики сервиса моментальных платежей T-Pay.

— За квартал спрос уменьшился на 23% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. При этом средний чек вырос на 16%, с 1 301 рубля до 1 505 рублей, — говорится в ответе, полученном редакцией.

