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Современные цифровые технологии для медицины: как они помогают врачам и каждому человеку

  • 08/12/2023, 14:04

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В рамках традиционного мероприятия «Дни здоровья Сбера» управляющий Новосибирским отделением Сбера Николай Шилов рассказал, как развиваются и используются цифровые сервисы для медицины, разработанные компаниями индустрии здоровья Сбера и партнерами в регионе.

СберСегодня в нашей стране ведется активная работа по внедрению медицинских решений, в том числе с использованием технологий AI в здравоохранении. Уже сегодня они помогают врачам в ежедневной работе, при диагностике и анализе текстовых данных и визуальных исследований, позволяют удобно заботиться о своём здоровье и здоровье близких.

В этом году в Новосибирской области начали пилотировать Центр управления госпитализацией пациентов с подозрением на инсульт с применением искусственного интеллекта («УДАР»). Специалисты Центра используют AI-сервис «КТ головного мозга», разработанный совместно СберМедИИ и Лабораторией искусственного интеллекта Сбера. Алгоритм выравнивает изображения головного мозга, определяет наличие признаков инсульта, подсвечивает врачу патологичные участки цветным контуром, рассчитывает общий объем поражения головного мозга и составляет предварительное описание. Сервис существенно экономит время врача на анализе изображений и подготовке заключения. Для качественной оценки ранних изменений при инсульте врачам доступен также инструмент по подсчету балла по международно признанной шкале «ASPECTS». Дополнительный модуль «КТ Ангиография» выделяет основные сосуды головного мозга, помогает определить место закупорки сосуда тромбом на КТ-ангиографии.

Также в Новосибирской области используется еще одно решение на базе искусственного интеллекта – продукт Voice2Med, разработанный группой компаний ЦРТ (партнер Сбера). Решение преобразует голос врача в текст и позволяет не печатать, а надиктовывать описание исследований, экономит более 20% времени на заполнении медпротоколов, избавляет врачей от рутины. Им оборудовано более 260 рабочих мест врачей в медицинских учреждениях области.

Компания СберЗдоровье реализовала в Новосибирске программу по дистанционному наблюдению за состоянием здоровья пациентов с артериальной гипертензией, сахарным диабетом и коронавирусной инфекцией с помощью роботизированного обзвона и автоматической передачи данных с «умных» устройств. В 2021 году в проекте приняли участия все государственные медицинские организации области, что позволило врачам удаленно наблюдать за здоровьем 4000 пациентов.

Николай Шилов, управляющий Новосибирским отделением Сбербанка:

«Компания активно развивает в России телемедицину, сегодня она является одним из драйверов цифровизации сферы здравоохранения. Удаленно к врачам обращаются за расшифровкой данных анализов и снимков, «вторым мнением», консультациями по тактике лечения. Каждый человек, через сайт или мобильное приложение СберЗдоровья может за несколько минут связаться с дежурным терапевтом или педиатром, проконсультироваться и получить помощь. На платформе людям помогают врачи 25 специальностей». 

В рамках «Дней здоровья Сбера» с 4 по 17 декабря в любом отделении Сбера можно оформить медицинскую программу СберЗдоровья с внушительной скидкой. При этом можно выбрать те услуги, которые необходимы именно вам: круглосуточные онлайн-консультации врачей, любые анализы со скидкой, приемы в клиниках или комплексный чекап здоровья по выгодной цене.

СБЕР ЕАПТЕКА, хаб которой работает в Новосибирске с 2021 года, активно развивает новые удобные сервисы для пользователей, которые помогают решает проблему нерегулярного приема лекарств, прописанных врачом. По статистике только 30% проходит курс лечения в соответствии с рекомендациями врача, остальные пропускают прием лекарств или просто перестают их принимать. Поэтому теперь в приложение есть функция — «Таблетница». С ее помощью, отсканировав QR-код препарата, можно создать напоминание, которое будет присылать уведомление, что надо принять лекарство. А если упаковка заканчивается, есть еще одна полезная функция – «Аптечка», которая своевременно напомнит о необходимости заказать новую.

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Регионы: Сибирь Новосибирск

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