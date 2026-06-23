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Власть Город

Трамвайные пути до автовокзала Новосибирска начнут строить в этом году

Автор: Юлия Данилова

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А в 2027 в городе появится первый трамвайный маршрут, работающий на муниципальном контракте

В 2026 году мэрия Новосибирска наконец-то планирует начать работу по строительству трамвайных путей вдоль Гусинобродского шоссе до автовокзала «Восточный». Об этом на аппаратном совещании сообщил первый заммэра Иосиф Кодалаев.

— Завершена подготовка документации. Мы уже получили замечания экспертизы, отработали их, ждём положительного заключения. На 2026 – 2027 годы у нас предусмотрено финансирование. То есть, в течение двух лет мы должны открыть движение трамвая до вокзала, — отметил чиновник.

Напомним, о планах по продлению трамвайных путей до автовокзала стало известно еще в 2021 году, когда был определен подрядчик на строительство. В итоге компания не смогла исполнить обязательства. В марте 2026 года мэрия вернулась к этому проекту.

Начальник департамента транспорта мэрии Новосибирска Павел Ивахненко добавил, что в городе прошел обкатку тестовый трамвайный маршрут №17: от площади Калинина до Соснового Бора.

— По маршруту проходят все трамваи, которые есть в нашем парке. Для запуска осталось обустроить остановочную платформу на пересечении Богдана Хмельницкого и Учительской, и провести реконструкцию светофорного объекта, — добавил Ивахненко.

По его словам, эту работу дорожный департамент мэрии планирует провести в 2026-2027 годах.

— Мы планируем запустить на маршрут три трамвая. Они будут ходить с интервалом в 20 минут. Но так как это будет абсолютно новый маршрут, то в 2027 году его введение будет возможно только через механизм муниципального контракта, — констатировал Ивахненко.

Ранее мэрия сообщала о том, что для перевода транспорта Новосибирска на муниципальный контракт нужно 20 млрд рублей. Впрочем, тогда речь шла только об автобусах. На автобусных маршрутах по муниципальному контракту работают частники. Планирует ли мэрия отдавать трамвайный маршрут №17 коммерческому подрядчику, пока не известно.

В планах мэрии также изменить маршруты трамваев №2 и №8. Сегодня они ходят через новую эстакаду, расположенную около четвертого поста, которую построила Группа «ВИС».

— Эти маршруты встречаются на площади Маркса. Мы планируем их изменить. Они будут ходить навстречу друг другу. То есть «восьмёрка» будет заходить на эстакаду и возвращаться на Северо-Чемской. Маршрут №2 будет с Северо- Чемского идти площадь Марса через эстакаду и также возвращаться на Северо- Чемской. Горожанам не нужно будет пересаживаться на Марса. Они могут ехать по кольцевому маршруту. Планируем это сделать в конце лета 2026 года, — рассказал Павел Ивахненко.

Ранее редакция сообщала о том, что более 100 трамваев ежедневно не хватает Новосибирску. На линию выходит только 90 вагонов. 

Фото Infopro54, автор: Ростислав Нетисов.

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Рубрики : Власть Город

Регионы : Новосибирск

Теги : Трамвай муниципальный контракт

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