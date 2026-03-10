В Новосибирске снова планируют строительство трамвайной линии до автовокзала

Мэрия Новосибирска утвердила подготовку документации для строительства трамвайной линии протяженностью 1,6 км от ул. Волочаевская до автовокзала «Восточный» (на Гусинобродском шоссе). Проект предусматривает продление маршрута №13 для улучшения транспортной доступности нового автовокзала. Об этом сообщила пресс-служба МКП «Горэлектротранспорт».

Напомним, о планах по продлению трамвайных путей до автовокзала стало известно еще в 2021 году, когда был определен подрядчик на строительство. Стоимость контракта на подготовку проектно-сметной документации составляла 35 млн рублей. Тендер выиграла компания ООО «Специальное и транспортное строительство». Позже выяснилось, что она обязалась выполнить контракт за 68 млн рублей. Линия должна была начать работать в конце 2021 года. В августе 2024 года контракт был расторгнут заказчиком в одностороннем порядке по решению суда.

— Заказчик неоднократно переносил сроки окончания работ по контракту и увеличивал сумму аванса в связи с тем, что подрядчик не успевал закончить строительство объекта в установленный контрактом срок. Подрядчик своих обязательств не выполнил, объект в эксплуатацию не введен, хотя на момент принятия решения об одностороннем отказе заказчиком было оплачено подрядчику 68 млн рублей, — уточнялось в конкурсной документации.

В 2023 году в мэрии сообщали, что при продлении маршрута №13 на него поставят дополнительно три новых отремонтированных трамвая.

В конце 2025 года стало известно, что ООО Сибирская компания «Регион» выступила с инициативой за свой счет подготовить проект планировки и межевания территории, на которой проложат трамвайные пути до автовокзала «Новосибирск-Главный». Работы она планировала выполнить до конца декабря 30 декабря 2026 года.

Ранее редакция сообщала о том, что арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск региональной прокуратуры о взыскании в доход государства более 97 миллионов рублей. Эти средства были незаконно получены в ходе исполнения контрактов на строительство трамвайных путей в Новосибирске.