Светлый: городской комфорт для загородной жизни

В Светлом Мошковского района живут тысячи семей. Дети ходят в садики и школы, а их родители работают. О том, как на отдельной территории воплощается идея: «где живешь — там и работаешь, где работаешь — там и живешь» рассказывает генеральный директор СФО «Основа» (компания-застройщик Светлого) Антон Рехтин.

Базовые потребности учли на старте

— Антон, когда и как возникла идея комплексного подхода к развитию территории Светлого?

— Сразу, еще на этапе планирования. Мы сразу понимали: чтобы наш «город» возле города был интересен, он должен создавать широкие возможности для тех, кто сюда приедет.

Простой пример: мы открыли в Светлом первый детский сад, когда у нас в чистом поле стояли всего два недостроенных дома. Уже тогда мы думали о том, что людям, которые в них поселятся, будет нужна инфраструктура — социальная, образовательная…

Для нас было важно реализовать идею, что человек там, где живет — там же и работает, и работает — там же, где и комфортно проживает. Человек приезжает в жилой район, и у него здесь есть все, что нужно для полноценной и комфортной жизни. Есть детские сады, школы, магазины, любые места для отдыха, экологически чистая окружающая среда. При этом рядом, всего в 12 км, находится полуторамиллионный город, в котором можно найти то, чего недостает в поселке.

Чтобы обеспечить жителей поселка работой, был задуман проект «Деревня мастеров». Он предполагает создание в одной из локаций Светлого инфраструктуры, где могли бы разместиться небольшие производственные или логистические компании, другие бизнесы и где появились бы рабочие места для жителей района. Проект «Деревни» находится в стадии реализации. Мы считаем, что очень важно работать, там же, где и живешь. Это позволяет не проводить часть жизни в дороге на работу и с работы. Лучше эти часы потратить на общение с близкими, отдых, развлечения или хобби. То есть на полноценную жизнь. Этот принцип был заложен в идею нашего жилого района изначально, сохраняется он и сейчас.

— Какие еще критерии вы включаете в понятие комплексного развития.

— Базовые я назвал. Остальные вытекают из запросов наших жителей.

Появился запрос на медицинское обслуживание — мы подключаемся, договариваемся с администрацией поселка, района, области — и здесь открывается амбулатория.

Появился запрос на занятия спортом — мы оборудуем спортивную площадку, строим беговую дорожку.

Нужна прогулочная зона — появляются удобные и живописные тропинки.

Мы находимся в постоянном контакте с нашими жителями, изучаем их интересы и потребности, анализируем. В соответствии с ними стараемся развивать наше поселение. Добавляем в его инфраструктуру те опции, которые увеличивают уровень комфорта, помогают организовать интересный досуг, создают ощущения того, что здесь, в Светлом, ты дома. Наша задача — создать в нашей локации те же возможности, которые есть у жителей мегаполиса.

Причем мы не работаем в жестких рамках заданной концепции. Жилой район растет, жизнь вокруг меняется, мы стараемся соответствовать текущим потребностям людей. Что-то добавляем в нашу концепцию, от чего-то отказываемся, меняем, постоянно работаем над совершенствованием проекта.

Власть нас слышит, и мы слышим власть

— Создание объектов социальной, дорожной, прочей инфраструктуры, как правило, требует солидных финансовых вложений. Как вы решаете этот непростой вопрос?

— Всю инфраструктуру и все, что можем, мы делаем за свой счет. К сожалению, по ряду направлений наши полномочия ограничены. Без участия государственных органов, государства многие вопросы по созданию и содержанию инфраструктуры не решить. Стараемся строить работу с государственными органами на взаимовыгодной основе. Допустим, есть дорога к школе, нужна еще одна. Мы готовы по договоренности с госорганами сделать дорогу сейчас, используя льготные условия, рассрочки и отсрочки платежа. Используем разные формы и механизмы работы.

— Органы власти выходят к вам с какими-то предложениями?

— Предложения у нас совместные, ведь обе стороны равно заинтересованы в развитии территории. И для всех задач мы всегда находим решение. Власть нас слышит, и мы слышим власть. Без постоянного взаимодействия развиваться невозможно.

Важно думать на перспективу

— Расскажите о промежуточных итогах развития вашего проекта. С какими проблемами приходилось сталкиваться? Что может стать тормозом реализации такого масштабного проекта в текущее время?

— Первая и, пожалуй, самая важная проблема — это то, что любое государственное решение о строительстве школ, детских садов, других объектов социальной инфраструктуры опирается на цифры официальной статистики. А официальные данные, например, по числу проживающих, как правило, оказываются ниже, чем фактическое количество жителей. Так, школу строят там, где официально зарегистрированы 3000 человек населения. А у нас в Светлом зарегистрированы 2000 жителей, а живут 10000. У остальных регистрация в других локациях. По факту школа нужна — и не одна, а по статистике можно и подождать.

Вторая проблема — продление маршрутов общественного транспорта, организация новых или дополнительных. Здесь тоже государство ориентируется на цифры официальной статистики.

На мой взгляд, важно думать на перспективу, учитывать этапы развития проекта. Пока с помощью диалога, разъяснений нам удается друг друга услышать, и реализация нашего проекта активно продолжается.

— В Новосибирской области начинается активная реализация проектов КРТ. Что посоветуете коллегам, которые планируют заходить на новые площадки в таком формате?

— Первое и самое важное — нужно всегда думать о том, для кого ты все делаешь, о наших жителях, о покупателях жилья в наших кварталах. Заботиться о том, чтобы им было комфортно проживать на этой территории.

Второе — развивать территорию вместе с государством. Таким образом мы будем развивать не только конкретное место, но и государство, в котором живем, осваивая и улучшая его территорию. Мы все равно одно целое и должны работать вместе. Идти навстречу друг другу, слышать друг друга, быть лояльными, находить компромиссы.