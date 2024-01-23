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Большая квартира за 22 147 рублей в месяц с экономией до 262 044 рублей до конца строительства в квартале Balance на Кирова*

  • 23/01/2024, 12:35

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Большая квартира за 22 147 рублей в месяц с экономией до 262 044 рублей до конца строительства в квартале Balance на Кирова*
Элегантная новостройка на Кирова удивляет арочной архитектурой, премиальными интерьерами и сервис-хабом.

Квартал Balance на Кирова — это особенный  проект в Октябрьском районе, в концепции которого заложены главные интересы современного новосибирца: баланс между работой и отдыхом, мегаполисом и природой, просторной квартирой и доступной стоимостью жилья.

Локация проекта продумана так, чтобы каждому жителю было удобно: школа и детский сад — через дорогу, 10 минут на машине до станции метро и реликтового Инюшенского бора. А дорога в центр, как правило, без пробок — по улице Кирова!

Редкий лот: трехкомнатная студия с восемью окнами за 22 147 рублей в месяц.

Приглашаем вас прогуляться по трехкомнатной студии — квартира полностью готова для вашего онлайн- и офлайн-визита. Обратите внимание, насколько светлым, стильным и интересным может быть интерьер благодаря наличию восьми окон. Причем их конфигурацию вы можете выбрать самостоятельно: классический прямоугольник, арку или дугу. По сути, будущий собственник принимает непосредственное участие в проектировании своей квартиры.

В планировке 67,57 кв.м созданы выгодные условия для комфортного проживания семьи с детьми:

— в просторной кухне-гостиной четыре окна;

— светлая спальня дополнена личным санузлом и местом для большого платяного шкафа;

— в уютной детской много места и света;

— есть еще один санузел и гардеробная.

Платеж за большую и функциональную квартиру составит всего 22 147 рублей в месяц и экономией до 262 044 рублей до конца строительства.* Успейте воспользоваться предложением и приобрести свое жилье по сниженной ставке, действующей до сдачи дома!

Трешка в ипотеку всего от 1,99% и с экономией до 262 044 рублей за год

Создаем интерьер вашей мечты

Рассмотренную выше квартиру вы уже можете «примерить» на себя — лот представлен на демоэтаже в стильном дизайн-проекте. За счет продуманного интерьерного решения вы ощутите габариты пространства и погрузитесь в приятную атмосферу своей будущей жизни. А самое главное — сэкономите время, нервы и энергию: просторная трехкомнатная квартира продается уже с ремонтом — от 25 000 рублей за кв.м. Подробности уточняйте в отделе продаж.

Квартал Balance станет истинным украшением нашего города. Элегантные фасады с арочными элементами и скругленным остеклением в архитектуре заметно выделяются на фоне других домов и будут каждый раз дарить жителям эстетическое удовольствие.

Несмотря на то, что комплекс относится к комфорт-классу, его наполнение практически такое же, как в домах премиум-сегмента. Благородство интерьеров подчеркивает цветовая гамма в теплых бежевых оттенках с лососевыми акцентами. Особенно вас удивит дизайн лобби со стильной мягкой мебелью, панорамным остеклением, пампасной травой и другим декором.

Трешка в ипотеку всего от 1,99% и с экономией до 262 044 рублей за год

Респектабельная классика на этажах

Увидеть, как будет выглядеть подъезд, тоже можно уже сейчас: в доме открыт демоэтаж. Застройщик показал, какими элегантными будут интерьеры холлов, украшенные картинами и стилизованными элементами навигации. В квартирах установлены входные двери, изготовленные под заказ. Полотна лососевого оттенка со встроенной шумоизоляцией и покрытием софт-тач повторяют арочную пластику фасада. Высокие полотна дверей и в деталях продуманное освещение придают внутренним пространствам объем и свободу.

Трешка в ипотеку всего от 1,99% и с экономией до 262 044 рублей за год

Аллея с фонтаном и свой service hub

Одна из главных особенностей квартала Balance заключается в том, что у вас появится больше свободного времени, которое вы можете посвятить общению с близкими и увлечениям. Башни комплекса объединяет двухэтажный стилобат, где расположится service hub (сервис-хаб). Магазины, кофейни, аптека, фитнес-студия и различные полезные сервисы окажутся на расстоянии вытянутой руки.

Комфорт и удобство выходят за пределы стен «Баланса». На территории ЖК запланированы собственный сквер с фонтаном, прогулочная аллея, современные площадки для занятий спортом и функциональный игровой городок для малышей и школьников.

Продажи в новостройке находятся на пике — квартир все меньше!

Если хотите приобрести просторную трехкомнатную квартиру на выгодных условиях, звоните: +7 (383) 315-63-12

Квартал Balance на Кирова:
отдел продаж: +7 (383) 315-63-12
balance-nsk.ru/transhi

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : новостройки Новосибирска Квартал Balance ипотека


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