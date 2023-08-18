Трехлетний ребенок съел стиральный порошок и попал в реанимацию

Бригаду скорой помощи вызвала мама малышки, когда обнаружила у своей дочери симптомы острого отравления. Петербурженка позвонила в экстренную службу вечером 17 августа, пишут СМИ, и сообщила, что девочке очень плохо.
Ребенка госпитализировали в детскую больницу № 5. Врачи признали ее состояние крайне тяжелым и поместили в реанимацию.
По предварительным данным, девочка съела стиральный порошок, в связи с чем получила острое отравление.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.
Ранее редакция сообщала, что трехлетний ребенок отравился растворителем в детском саду.
Фото: ru.freepik.com — freepik
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