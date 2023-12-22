Управляйте своим кешбэком: меняйте мили на рубли

Сервис «Возврат рублей за мили» позволяет обменивать накопленные мили на рубли в рамках программы клиентской лояльности для путешественников OneTwoTrip. Обмен осуществляется по установленному банком курсу: 2 мили = 1 рубль.

Это будет особенно актуально тем, у кого накопилось много миль, а в ближайших планах пока нет путешествий. Также с помощью обмена можно компенсировать посещение бизнес-залов и проезд в такси.

Например, в перечне оплат есть проход в бизнес-зал за 2 500 рублей, клиент хочет его компенсировать и использует сервис «Возврат рублей за мили». Тогда банк списывает 5 000 миль с его внутреннего учета OneTwoTrip, а 2 500 рублей выплачивает клиенту.

Такой обмен можно осуществить один раз в день на любую сумму за операции, произведённые не ранее чем в прошлом месяце, в BL-Online в разделе «Финансы» — «Карта» — «Кешбэк и мили».