В $18 тысяч обошлось Кадырову возвращение попавшего под санкции коня

Кадыров в своем Телеграм-канале заявил, что кражу его любимого скакуна Зазу из чешской конюшни инсценировали украинские спецслужбы с целью возвращения законному владельцу. Однако он зря рассчитывал, что конь будет передан официально, со снятием с него санкций и прочим.

— И обошлось мне его возвращение… внимание: в 18 тысяч долларов! Да, да, именно в такую сумму его тогда оценили чешские органы правопорядка, — написал Кадыров в своем мессенджере. — Учитывая его реальную стоимость и прекрасную родословную, это сущие копейки.

Напомним, что чешская полиция сообщила о краже 16-летнего Зазу еще весной. По версии следователей, вор «снял с раздвижной двери цепь с карабином и увел племенного жеребца».

По сведениям портала Jezdci.cz, Кадыров приобрел скакуна в далеком 2012 году. Жеребец принимал участие всего в 36 скачках, девять из которых выиграл и при этом заработал более €1,2 млн.

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