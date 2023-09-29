В Банке «Левобережный» возобновлён приём заявок на «Сельскую ипотеку» под 3 % годовых

В качестве первоначального взноса можно использовать материнский капитал.

Заявку может подать любой гражданин РФ в возрасте от 18 лет и не более 70 лет на момент окончания срока ипотечного кредита. Необходимо быть официально трудоустроенным, иметь общий трудовой стаж не менее 12 месяцев, а на текущем месте работы трудовой стаж должен составлять не менее 6 месяцев.

С подробными условиями вы можете ознакомиться здесь.

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