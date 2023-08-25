В Екатеринбурге обнаружен цех с просроченной курицей для приготовления шаурмы

Сотрудники правоохранительных органов совместно с общественниками обнаружили В Кировском районе Екатеринбурга цех с просроченной курицей, которую использовали для приготовления шаурмы, пишет РИА Новости.

По данным источника цифрового издания, в помещении также не соблюдались санитарные нормы — заготовки хранились на грязных коробках, а сотрудники работали были без униформы.

Член Общественной палаты города Дмитрий Чукреев сообщил, что они скупали просроченную продукцию либо близкую к просрочке, разделывали ее, мариновали и готовили из этого специальные мясные бобины для шаурмы. При этом фасовали мясо и тоже продавали. Таким образом мясники уже полгода реализуют через торговые точки несвежую курицу.

Полицейские проводят проверку.

Ранее редакция сообщала, что «Магнит» намерен продавать просроченные продукты производителям кормов и удобрений.