В Петербурге двухлетний ребенок проглотил более 50 магнитов

Врачи Санкт-Петербурга эндоскопическим способом извлекли из двухлетнего мальчика 57 магнитов, передает цифровое издание ФАН. По данным издания, медикам впервые пришлось столкнуться с таким количеством инородных предметов. Это своего рода антирекорд. До этого самым большим количеством было 46 магнитов.

По словам хирурга Вадима Томаева, проглоченные магниты и батарейки редко не дают осложнений, очень быстро повреждая слизистую, поэтому, как правило, пациента сразу отправляют на операционный стол, чтобы сделать полную ревизию брюшной полости.

Однако маленькому пациенту повезло, операции получилось избежать.

Медики напоминают, что такие элементы крайне опасны для здоровья детей. Магниты и батарейки способны окисляться и притягиваться друг к другу, попадая в разные отделы кишечника, они могут прожигать его насквозь.

Ранее редакция сообщала, что врачи извлекли из желудка пенсионерки целую коллекцию монет и гвоздей.