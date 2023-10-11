На Кирова строится квартал-галерея c секретным садом и бульваром с арт-объектами

Сегодня Октябрьский район — новый центр притяжения, куда стремятся переехать самые активные и амбициозные жители города. Совсем скоро на ул. Кирова появится беспрецедентный проект для истинных гедонистов. Квартал-галерея Willart – это долгожданный триумф на рынке недвижимости Новосибирска! Концепция комплекса детально пронизана темой искусства: авторская архитектура с барельефами, секретный сад на крыше, мультифункциональная коммерческая галерея, пешеходный бульвар с арт-объектами. Новостройка уже стала бестселлером – только за первые 2 месяца распродано 90% квартир.

5 минут от метро «Октябрьская» и рядом весь деловой мир города

Известно, что Октябрьский район – популярная и престижная локация для переезда и покупки недвижимости, а с появлением концептуального Willart она станет новым культурным, деловым и шопинг-центром города.

Новостройка находится на ул. Кирова – важной транспортной магистрали Новосибирска. Здесь сосредоточена вся инфраструктура: от бизнес-центров и престижных университетов до топовых фитнес-клубов.

Переехав в Willart, вы будете легко и быстро добираться как до центра, так и до левого берега. 6 минут езды до НОВАТА и до Михайловской набережной — в Willart вы овладеете искусством распоряжаться своим временем.

Такого в городе еще не было: полуантичная архитектура с барельефами

Willart – это комплекс из двух изящных башен высотой в 24 этажа. Фасады будут выполнены в стиле ар-деко, а экстерьер выделится художественными фризами, выступами и перфорированным поясом. Архитектурная эстетика на этом не заканчивается! Нижние ярусы домов объединят двухэтажным стилобатом с арками, колоннами и витражными плоскостями. А на 16 и 21 этажах появятся необычные арки высотой в 5 этажей, которые станут современными отсылками к древнеримским шедеврам градостроительства!

Архитекторы проекта хотят, чтобы новостройка была заметно даже издалека, поэтому крышу украсят выразительной «короной». Благодаря такому ходу здание будет гармонировать с небом, плавно погружаясь в него.

В Новосибирске появится свой «Новый Арбат»

Прямо у комплекса застройщик создаст новое городское пространство, которое будет притягивать тысячи людей – пешеходный бульвар в стиле Нового Арбата. Здесь новосибирцы смогут наблюдать необычные арт-объекты и инсталляции, отдыхать на современных лаунж-зонах и даже слушать известных уличных музыкантов. Кстати, разработкой благоустройства занимается известное архитектурное бюро, которое работает с жилыми комплексами бизнес-класса в Москве и Екатеринбурге. Willart станет бесспорным фаворитом среди городских мест для отдыха!

Коммерческая галерея с пешеходной колоннадой

В квартале откроется собственная коммерческая галерея – это мультифункциональное пространство площадью 4 000 кв.м. В ней расположатся рестораны, кофейни, магазины, офисы банков и другие полезные сервисы. Такая инфраструктура поможет резидентам заметно сократить свое время для решения ежедневных вопросов.

Галерея Willart представит собой настоящий пассаж – в нем будет пешеходная зона, которую сопроводят колоннада, арочные элементы и завораживающие витражи! Такие залы будут создавать приятное ощущение объема и свободы пространства. Здесь вы будете наслаждаться не только шопингом, но и самой прогулкой по таким элегантным холлам.

Только для резидентов: секретный сад и приватный двор

Резидентов Willart ждет высококлассный отдых. Только для жителей квартала будет доступен секретный сад на крыше коммерческой галереи с разноуровневым зонированием. Заветная тишина, эстетика и манящий аромат цветущих растений – вот, что будет ждать каждого гостя.

Приватный двор у дома станет еще одним «оазисом гедонизма» среди городской суеты. Застройщик создаст досуговые места для всей семьи: лаунж-зоны, детские и спортивные площадки, прогулочные аллеи и т.д.

Лобби с лаунж-зоной, коворкингом и coffee-point

При входе в дом вас встретят неповторимые дизайнерские пространства в стиле ар-деко с инсталляциями и арт-объектами. Просторное лобби с потолками 3,5 метра, лаунж-зона, coffee-point и коворкинг – таким будет первый этаж стильной башни.

Вместо этажей – арт-холлы с произведениями искусства

Впервые в Новосибирске застройщик решил уйти от классической концепции обустройства МОПов и взглянуть на дизайн этажей через призму искусства! Дом будет разделен на тематические арт-холлы, которые представят собой мини-галереи работ всемирно известных мастеров. Каждый день резиденты будут вдохновляться работами скульптора Наума Габо, фотографа Анри Картье-Брессона и художника Михаила Врубеля, стилизованных под современный лад. Фактически, квартиры будут погружены в реальную выставку! Это уникальная возможность и для развития вкуса и образования подрастающего поколения. Дети и подростки будут органично расти в атмосфере эстетики и творчества.

Живите в квартире с потрясающей панорамой на город

Каждая квартира Willart – ценный экспонат в сфере функционального проектирования. В комплексе представлена широкая линейка планировочных решений: варианты от 37 до 179 кв.м с панорамными окнами. Для истинных ценителей релакса есть лоты с саунами и пентхаусы на верхних этажах. Стоимость квартир стартует от 8 млн руб., а ипотека – всего от 2,5% на весь срок.

Квартал-галерею Willart можно сравнить с произведением искусства. Редкое, вызывающее эмоции, ни на что не похожее, и, конечно, растущее в цене. Успейте выбрать свою недвижимость в эксклюзивном проекте прямо сейчас!

Подробнее по телефону +7 (383) 315-63-18.

Квартал-галерея Willart:

тел. +7 (383) 315-63-18

willart-nsk.ru

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