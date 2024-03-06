В Новосибирске проходит акция «Прибавка к пенсии»

В рамках акции «Прибавка к пенсии»*, которая запущена специально для новых клиентов-пенсионеров, получающих выплаты в Социальном фонде России, ПСБ предлагает новосибирцам открыть пенсионную карту «Мир» и получить до 2000 рублей вознаграждения.

Согласно ее условиям, банк начислит 2 000 рублей тем пенсионерам, которые с 1 марта по 31 июля текущего года впервые получат пенсию на карту ПСБ и оплатят этой картой покупку на любую сумму.

Акция продлится до 31 июля 2024 года. Чтобы стать ее участником, необходимо получить пенсионную карту ПСБ до 31 мая 2024 года. При этом следует учитывать, что операции по оплате мобильного телефона, интернета, телевидения при выплате вознаграждения не учитываются.

Пенсионная карта ПСБ – это доступ к широкому спектру классических финансовых сервисов – операциям с наличными в широкой сети банкоматов, моментальной оплате товаров и услуг, безопасным и быстрым платежам и переводам, отсутствию комиссии за оплату ЖКХ и мобильного телефона. Владельцы карт ПСБ смогут воспользоваться дополнительными опциями: выгодные условия по вкладам и накопительным счетам, повышенный процент на остаток средств на счете, программа лояльности с кешбэком за покупки в аптеках, на АЗС и в магазинах зоотоваров.

Возьмем, к примеру, пенсионера из Новосибирска, который оформил в ПСБ пенсионную карту и активно ею пользуется, получая также на нее пенсию. Если он имеет собственную машину и тратит в месяц около 4 тыс. руб. на бензин, то ему на карту вернется 3% от четырех тысяч рублей — 120 руб. Кроме того, если держатель карты приобретает лекарства в аптеках на сумму две тысячи рублей, то в конце месяца банк вернет ему 60 руб. (3% от 2000). А если у пенсионера есть еще и домашнее животное, которому он регулярно покупает товары в зоомагазинах и тратит на это 1500 рублей, то кешбэк составит 45 руб. в месяц.

В случае сохранности на карте финансовой подушки, к примеру, 55 тыс. руб, то ежемесячный доход составит 7%, то есть 320 руб.

Таким образом пенсионер может, просто оплачивая картой привычные покупки, получать ежемесячную прибавку к пенсии в размере 545 руб. или 6 540 руб. в год.

При этом открытие, годовое обслуживание карты и смс-оповещение о зачислении пенсии предоставляются клиенту абсолютно бесплатно.

Подать заявку на получение пенсионной карты можно в офисе банка или на сайте ПСБ.

Офисы ПСБ в Новосибирске:

ул. Серебренниковская, 37а

ул. Вокзальная Магистраль, 5

ул. Ленина, 9

ул. Кирова, 108

пр. Карла Маркса, 51

ул. Блюхера, 19

* Сроки проведения акции «Прибавка к пенсии» с 1 февраля 2024 года по 31 июля 2024 года. Полные условия акции доступны по ссылке.