В Новосибирске «Ростелеком» оцифровал элитный жилой комплекс Berlin

«Ростелеком» установил в жилом комплексе умные домофоны и умные шлагбаумы, что позволяет владельцам квартир управлять доступом в дом и на территорию двора через мобильное приложение.

Шлагбаумы впускают транспорт жильцов автоматически — на машине устанавливается радиометка, которая считывается приемным устройством. Для посетителей и гостей здания владельцы квартир через приложение самостоятельно генерируют временные коды, которые действуют сутки, что очень удобно для служб доставки и сервиса.

Порядок на придомовой территории обеспечивает СКУД: с помощью 38 устройств, расположенных в технических помещениях, на парковках и чердаках, она оповестит о возникших нештатных ситуациях.