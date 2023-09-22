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В Новосибирске «Ростелеком» оцифровал элитный жилой комплекс Berlin

  • 22/09/2023, 08:30

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«Ростелеком» оснастил новый жилой комплекс премиум-класса Berlin технологичными сервисами платформы «Ключ». Умные домофоны, шлагбаумы и система контроля управления доступом (СКУД) призваны создать особый уровень безопасности и комфорта.

В Новосибирске «Ростелеком» оцифровал элитный жилой комплекс Berlin«Ростелеком» установил в жилом комплексе умные домофоны и умные шлагбаумы, что позволяет владельцам квартир управлять доступом в дом и на территорию двора через мобильное приложение.

Шлагбаумы впускают транспорт жильцов автоматически — на машине устанавливается радиометка, которая считывается приемным устройством. Для посетителей и гостей здания владельцы квартир через приложение самостоятельно генерируют временные коды, которые действуют сутки, что очень удобно для служб доставки и сервиса.

Порядок на придомовой территории обеспечивает СКУД: с помощью 38 устройств, расположенных в технических помещениях, на парковках и чердаках, она оповестит о возникших нештатных ситуациях.

«Наша экосистема “Ключ” внедрена во многих современных жилых комплексах Новосибирска, и спрос на нее ежегодно растет. Все большую популярность приобретает телеметрия: умные счетчики “Ростелекома” самостоятельно осуществляют сбор данных о расходовании воды и электроэнергии и направляют их в управляющую компанию. Это значительно упрощает процесс оплаты жилищно-коммунальных услуг», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

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Фото предоставлено рекламодателем

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : цифровизация телеком Ростелеком


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