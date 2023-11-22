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ВТБ: в 2023 году выдачи ипотеки на ИЖC достигнут рекордных 440 млрд рублей

  • 22/11/2023, 13:03

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ВТБ актуализировал прогноз по динамике кредитования частного строительства в 2023 году.

ВТБ: в 2023 году выдачи ипотеки на ИЖC достигнут рекордных 440 млрд рублейПо новой оценке банка, объем выдач ипотеки на ИЖС достигнет 440 млрд рублей, что более чем втрое превзойдет результат прошлого года и станет новым рекордом для сегмента.

Спрос на индивидуальное жилищное строительство в России продолжает расти ускоренными темпами, что находит отражение в динамике жилищного кредитования. По оценке ВТБ, по итогам января-октября 2023 года объем выдач ипотеки на частное домостроение в целом на рынке составил около 360 млрд рублей, что более чем вдвое превышает результат за 2022 год.

В ВТБ за 10 месяцев средства на ИЖС и загородную недвижимость получили более 10,7 тысячи россиян, а общая сумма сделок составила свыше 69 млрд рублей. По объему это почти в два раза превышает результат за аналогичный период 2022 года. Другой банк группы ВТБ – РНКБ – по итогам января-октября предоставил населению на покупку и строительство индивидуального жилья 6,5 млрд рублей, что почти в 1,5 раза больше результата за 10 месяцев 2022 года.

Основным драйвером сегмента выступает льготная ипотека, по которой сейчас оформляется подавляющее большинство кредитов на индивидуальное жилье.

«Принимая решение об улучшении жилищных условий, россияне все чаще отдают предпочтение строительству своего дома. В первую очередь, «бум» спроса на индивидуальное жилье подогревает его комфортность, особенно если речь идет о семьях с детьми. Второй фактор — государственная поддержка сегмента: даже на фоне значительно изменившихся условий по базовым ипотечным программам получить кредит на ИЖС по-прежнему можно по низкой ставке», – прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

Он добавил, что несмотря на активный рост кредитования ИЖС уровень проникновения ипотеки в сегмент все еще остается низким. Например, в ВТБ доля кредитов на частное жилье от общего объема выдач по итогам 10 месяцев составила около 6%. Такая динамика объясняется сохраняющимися рисками для всех участников рынка. Для физических лиц сдерживающими факторами выступают невысокий уровень цивилизованности сегмента частного строительства, высокие сопутствующие расходы и повышенные требования банков при выдаче кредитов, для девелоперов — высокие затраты на этапе строительства и фактически отсутствующие механизмы проектного финансирования. Активный выход банков на рынок останавливают риски незавершения строительства и более низкая ликвидность загородной недвижимости.

Полная стоимость кредита по программе семейной ипотеки составляет от 5,717% до 12,988%, по «Ипотеке с господдержкой 2020» — от 8,236% до 14,861%. В банке сообщают, что в ВТБ ставка в рамках господдержки не превышает 7,6% годовых, а для заемщиков с детьми ценовые параметры еще выгоднее – 5,6%.

ВТБ – один из лидеров российского рынка ипотечного кредитования. В 2023 году банк полностью перезапустил программы кредитования ИЖС. Сегодня клиентам ВТБ доступны льготные программы на строительство хозяйственным способом (своими силами), льготная и рыночная ипотека на строительство с привлечением подрядчика. Банк также предлагает ипотеку на покупку домов по договору участия в долевом строительстве и приобретение готовых домов.

Ипотека с господдержкой для семей с детьми + ИЖС подрядами

Полная стоимость кредита 5,717%- 12,988%, ставка 5,6% годовых. Программа «Семейная ипотека» для граждан РФ с ребенком, рожденным с 01.01.2018 г. по 31.12.2023 г., или двумя и более несовершеннолетними детьми, или с ребенком-инвалидом, рожденным не позднее 31.12.2023 г. Кредит на строительство индивидуального жилого дома (ИЖС) силами подрядных организаций или покупку участка и строительство на нем индивидуального жилого дома силами подрядных организаций. Сумма кредита для Москвы и области, Санкт-Петербурга и области до 12 млн руб., для остальных регионов – до 6 млн руб. Первый взнос – от 20,1%. Срок кредита – от 1 до 30 лет.

Ипотека с господдержкой 2020 + ИЖС

Полная стоимость кредита 8,236%- 14,861%, ставка 7,6% годовых с учетом комплексного страхования. Для граждан РФ. Кредит на строительство индивидуального жилого дома (ИЖС) силами подрядных организаций или своими силами или покупку участка и строительство на нем индивидуального жилого дома силами подрядных организаций или своими силами. Сумма кредита для Москвы и области, Санкт-Петербурга и области до 12 млн руб., для остальных регионов– до 6 млн руб. Первоначальный взнос – от 20,1%. Срок кредита – от 1 до 30 лет.

Условия действительны с 01.11.2023 г. до даты изменения банком условий кредитования. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин.

Реклама. Рекламодатель Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. ОГРН 1027739609391, 191144 г. Санкт-Петербург, пер. Дегтярный, д.11 литер А

Фото: ru.freepik.com — freepik 

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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : ипотека на ИЖС ВТБ


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