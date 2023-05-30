Второй дрон в Москве врезался в многоэтажный жилой дом на юге столицы

Утром 30 мая еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) врезался в окно одной из квартир дома на улице Профсоюзной в Москве. Данные о пострадавших пока не поступали, сообщает телеграм-канал 112.

Источник пишет об эвакуации жильцов.

По данным СМИ, БПЛА врезался в окно квартиры на 16 этаже, на землю посыпались его обломки. При этом уточняется, что в квартире, куда залетел дрон, находился баллон с газом.

На место прибыли спасатели, скорая помощь и полиция. Территория оцеплена, жильцов дома разместили в школе № 170.

Известно, что находившийся на беспилотнике заряд в состоянии пробить железобетонные плиты толщиной до полуметра.

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