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«Ясный» — сочетание плюсов загородной жизни и комфорта городской среды

  • 25/07/2023, 10:55
«Ясный» — сочетание плюсов загородной жизни и комфорта городской среды
Популярность малоэтажных комплексов набирает обороты. Новосибирцы по достоинству оценили плюсы загородного дома с возможностью насладиться чистым воздухом в окружении дружелюбных соседей.

Альтернатива городу

Жилой квартал высокой культуры «Ясный» расположен в 15 км от Новосибирска, в одном из самых живописных мест — рядом с лесом, в жилом районе «Светлый» поселка Октябрьский Мошковского района. Он сочетает в себе комфорт загородной жизни и плюсы городской среды. Квартал активно строится и рассчитан на 28 двухуровневых домов с террасами, собственными участками и гаражами. На сегодняшний день в ЖК «Ясный» построены 16 домов, площадь застройки превышает 3900 кв. м.

Компромисс между комфортом и природой

В «Ясном» строятся только малоэтажные блокированные  доматаунхаусы. Они уже давно не являются новым для России форматом жилья, и их популярность набирает обороты. Таунхаусы рассчитаны на проживание 5-10 семей, то есть в каждом доме всего от 5 до 10 квартир.

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Жильцы  получают свою долю  приватности, ведь соседей сверху или снизу в таком доме нет, а дома спроектированы так, что даже соседи не видят друг друга. Здесь у каждой семьи есть собственный небольшой участок.

Все автомобилисты имеют собственное парковочное место или гараж на территории комплекса — нет необходимости искать место, где можно оставить машину. Кроме того, в «Ясном» продумали безопасность: оградили территорию, установили видеонаблюдение. Въезд организован  исключительно для своих жителей или их гостей.

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Еще одним преимуществом жилого комплекса является экология. Квартал высокой культуры «Ясный» окружают леса и поля, поэтому здесь всегда свежий воздух. Поблизости нет ни одного грязного производства.

Атмосфера жизни

Гулять по дорогам квартала «Ясный» приятно не только из-за свежего воздуха, но и из-за атмосферы, созданной застройщиком: оформления улиц, благоустройства зон отдыха  и домов. Все таунхаусы в квартале построены в едином архитектурном стиле и имеют свое индивидуальное лицо.

Светлые яркие дома с двускатной крышей, с террасой, французскими балконами и панорамными окнами. Нет ничего лишнего — изящные двухэтажные таунхаусы отлично гармонируют друг с другом и придают кварталу ухоженный, эстетичный вид.

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Все дома в квартале высокой культуры «Ясный» построены по улучшенной технологии: каркас выполнен из кирпича, а внешняя отделка фасада — из теплоэффективного блока. В каждой квартире проведены центральные коммуникации: газ, электричество, водоснабжение и водоотведение. Это большой плюс, поскольку экономит время и средства: новоселам не придется проводить коммуникации, чинить или заменять их. У всех жильцов есть возможность подключиться к высокоскоростному интернету, а значит, можно всегда находиться на связи.

Все двухуровневые квартиры продаются в отделке  White Box со свободной планировкой, что позволяет воплотить самые невероятные дизайнерские идеи. В квартирах много пространства и воздуха за счет установленных французских окон в пол, предусмотренных проектом.

Город в городе

В «Ясном» каждый найдет свое идеальное жилье. Сегодня здесь живут 120 семей. 80% из проживающих — семейные пары среднего возраста с детьми. И это неудивительно. Ведь в жилом квартале дети могут проводить много времени на свежем воздухе, кататься на велосипедах или играть на детских площадках. Территория закрыта для посторонних, а значит, ребенку ничего не угрожает. Недвижимость в «Ясном» станет идеальным местом проживания и для старшего поколения, пожелавшего сменить город на спокойствие и размеренность.

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Жители «Ясного» имеют доступ ко всем возможностям большого города. Он является одним из кварталов, входящих в периметр молодого, но давно обжитого жилого района «Светлый». Общее количество жителей агломерации в 2023 превысило 9000 человек. Вся социальная и бытовая инфраструктура квартала привязана к ж/м «Светлый»: магазинам, школам, развивающим центрам и другой инфраструктуре. В самом квартале будет возведен досуговый центр (тренажерный зал, СПА-центр и др.), детские и спортивные площадки, прогулочные аллеи, зоны отдыха, территория для выгула собак.

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В шаговой доступности — станция электричек и автобусные остановки с регулярно курсирующим общественным транспортом. Добраться до города — не проблема. До «Ясного» можно доехать за 15 минут на автомобиле от микрорайона «Родники» по современной трассе — Северному объезду. А от станции метро «Заельцовская» на площади Калинина — около 25 минут.

Квартал высокой культуры «Ясный» — место объединения семей  

Акцент в микрорайоне «Ясный» сделан на культуру поведения и общения. Это не просто масса разрозненных домов, где каждый живет своей жизнью, а некое комьюнити — то есть объединение семей, проживающих на одной территории и заинтересованных в том, чтобы сделать это пространство лучше, чище, интереснее, разнообразнее и дружелюбнее.

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Малая плотность населения в «Ясном» гарантирует доверительные отношения между соседями. Все решения здесь принимаются сообща,  поскольку высокая культура означает осознанное участие в жизни квартала. Здесь царят чистота и порядок.  В  «Ясном» не мусорят не потому, что боятся наказания, а потому что мусорить там, где твой дом — некультурно. И это касается всего процесса жизнедеятельности. Форма управления общим имуществом и территорией в «Ясном» — товарищество собственников недвижимости, в уставе которого прописаны правила проживания, основанные на высокой, осознанной культуре.

Приобрести квартиру в «Ясном» можно воспользовавшись разными программами, в том числе ипотекой без первоначального взноса, сельской и семейной ипотеками, ипотекой для IT, господдержкой, а также программой Trade-In.

Квартал высокой культуры «ЯСНЫЙ»

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Фотографии предоставлены рекламодателем. Автор: Роман Барников

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : таунхаусы поселок Светлый новостройки Новосибирска надежный застройщик ЖК Удачный загородная недвижимость


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