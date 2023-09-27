Запланированное будущее в Светлом

Вокруг Новосибирска выросло немало новых поселений. Но Светозар Дарнев — основатель и создатель Светлого — уверен: мало построить квадратные метры, надо, чтобы в новом поселении возрождались старые традиции, возникали новые инициативы, чтобы жители как хозяева, объединив силы, создали для себя и своих детей лучшее будущее.

Традиции почитания предков возрождают в Светлом

Отголоски ушедшего прошлого живут в памяти людей долго, нередко помогая возродить забытые традиции. Вот и в жилом районе Светлый решили возродить такую давнюю традицию — День благодарности Предкам.

Третий год подряд жители собираются на площадке у мемориального комплекса «Благодарности Предкам», чтобы вместе по-соседски отдать дань памяти тем, кто привел нас в этот мир.

Режиссер праздничного концерта Эдуард Шорник включил в программу 2023 года произведения как советской эпохи, так и современные композиции.

Танцевальные номера, сольные выступления зрители встречали и провожали благодарными аплодисментами, проникаясь то хореографическим действом на мелодию знаменитых «Журавлей», то пафосом не менее знаменитого «Бухенвальдского набата» в исполнении молодого артиста НОВАТа Никиты Мухина. Дуэт Никиты Мухина и звездочки Светлого — шестилетнего Александра Кондрашова, прозвучавший мощно и трогательно, стал, пожалуй, пиком праздничного выступления, где на одной сцене объединили свои таланты профессионалы и любители.

Появилась в Светлом и еще одна традиция: чествование семейных пар, проживших вместе бок о бок 5, 10, 15, 20 и 25 лет. На дне рождения района Светлый в честь пар, проживших в добре согласии 20 и 25 лет, прозвучал колокол мира.

Точка роста

Светлый — молодой район. На карте Новосибирской области и поселка Октябрьский он появился всего 13 лет назад. Как рассказал председатель совета депутатов Мошковского района Александр Нарушевич, в то время сложно было поверить, что в чистом поле рядом с Новосибирском появятся кварталы современных уютных домов, в которых сегодня живет порядка 10 тысяч жителей.

— Светлый — визитная карточка Мошковского района, мощный фактор роста и экономического развития. Чем больше жителей переезжают сюда, тем более привлекательными для инвестиций становятся и наш район, и сам Светлый. Чем больше жителей в районе, тем больше налогов остается на территории, тем больше средств на развитие выделяется из бюджетов, — рассуждает Александр Нарушевич. — Сегодня здесь есть детские сады, прекрасная школа, ФАП, амбулатория, предприятия торговли, ходят рейсовые автобусы. Для тех, кто хотел бы развивать бизнес, застройщик планирует создание производственной площадки с льготными условиями по аренде. Руководство района надеется, что в Светлый поедут молодые медицинские работники и учителя. Они могут рассчитывать на служебные квартиры и 100%-ю компенсацию коммунальных услуг.

Будущее страны

Здесь много семей с детьми. Они — будущее поселка. Светлый — их малая родина. И возможностей для развития у них тут не меньше, чем у ребят в большом городе.

Генеральный директор компании «Антар» Антон Рехтин не только строит Светлый, но уже 6 лет является его жителем.

— У меня есть квартиры в городе, но я туда уже не вернусь. Мне и моей семье жизнь в Светлом нравится больше. И не только потому, что рабочее место рядом. Здесь удобнее, приятнее, лучше дышится. Дети самостоятельно ходят в школу и на кружки. Дочь занимается английским, рисованием, лепкой. Только на занятия теннисом вожу ее пока в город. Но, думаю, свои теннисные корты будут и в Светлом, — объясняет Антон Рехтин. — Для детей здесь сейчас есть детские сады, новая школа, кружки, танцевальная студия, секция боевых искусств. Вокруг поселения — видеонаблюдение, рядом есть лес с грибами и ягодами. Нужно в город? До центра можно добраться за полчаса. Решен вопрос с медобслуживанием: был ФАП, теперь есть и амбулатория. А если нужна более сложная медпомощь, то полис ОМС позволяет ее получить в любом лечебном учреждении города и области.

Генеральный план

Генеральный план развития поселка Светлый сегодня доступен всем. Плакат разместили на площадке для проведения мероприятий. Каждый житель и каждый покупатель может посмотреть, что уже создано в районе, что появится в ближайшее время, а что построят через 3-4 года.

Помимо новых домов и кварталов, компания плотно занимается развитием инфраструктуры. Новую школу на 1000-1500 мест здесь планируют построить не позднее 2026 года. Идею поддержали региональные власти.