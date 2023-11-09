Жители Новосибирской области оплачивают услуги «Ростелекома» с помощью бонусов

Всего в регионе ей пользуются уже 95 000 абонентов.

В рамках программы за оплату услуг компании участники получают бонусы, которыми могут распорядиться по своему усмотрению. Чаще всего сибиряки тратят их на скидку 25% при оплате интернета «Ростелекома», книг в сервисе «Литрес», покупок в «Мегамаркете» и подписки на VK Музыку. Еще можно потратить их на услуги турагентств, авиакомпаний, интернет-магазинов, образовательных платформ и видеосервиса Wink.

«Мы ценим наших абонентов, и “Бонус” — это еще один способ выразить признательность за лояльность к компании. В Новосибирской области число участников программы неизменно растет: за последние три года к ней присоединилось 24 тысячи пользователей», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

Зарегистрироваться в бонусной системе «Ростелекома» абоненты могут с помощью личного кабинета и мобильного приложения. От количества услуг зависит число бонусов за каждые 100 рублей. Провайдер дарит их при регистрации, за участие в опросах, подключение автоплатежа, на день рождения и при покупках в более 100 интернет-магазинах.

Участникам «Бонуса» доступны и другие привилегии: ежегодно перед Новым годом проходит онлайн-игра с призами от Ростелекома и партнеров. Участники получили свыше 2 млн ценных призов.

Подробно о программе лояльности «Бонус» можно узнать на сайте компании «Ростелеком».