Жизнь у метро или в стиле эко: ГК «Расцветай» предлагает квартиры от 2,85 млн рублей

В Новосибирске особенно популярны квартиры по линии метро. Жилые комплексы «Сакура Парк», «Расцветай на Красном» и «Тайм Парк Апартаменты» подойдут для людей с активной жизненной позицией — здесь есть развитая транспортная инфраструктура в пятиминутной доступности. Большим спросом пользуется новый проект — «Расцветай на Дуси Ковальчук». Его неоспоримое преимущество — локация: с одной стороны, до станции метро «Заельцовская» можно дойти за 14 минут, а с другой — рядом расположен зеленый массив Ельцовского парка.

«Расцветай на Авиастроителей» расположен в тихом и атмосферном уголке Дзержинского района. Вокруг — архитектура в стиле неоклассицизма, местные жители сравнивают свои уютные дворики с питерскими. Крупные торговые сети, школы, детские сады, центры детского творчества, медицинские центры, фитнес-залы, стадион «Чкаловец» — все в шаговой доступности.

Еще в одном комфортном месте возводится квартал «На Игарской». Площадь проекта — более 15 га. Безопасная, уютная внутриквартальная атмосфера, двор-парк в сочетании с развитой социальной инфраструктурой Калининского района делают квартал «На Игарской» удобным для семей с детьми.

Любители левобережья по достоинству оценят кварталы «Расцветай на Зорге» и «Цветной бульвар», в 10 минутах от которого расположен семейно-торговый комплекс «МЕГА». Кировский район считается одним из самых зеленых: тут и Бугринская роща, и парк «Арена».

Тем, кому важно природное окружение, подойдут экоквартал «На Кедровой» и «Сосновый бор».

Вдоль улицы Кедровой строится одноименный квартал площадью 28 га. Концепция «город в городе», собственная продуманная инфраструктура: застройщик зарезервировал участки под два детских сада и школу.

Квартал «Сосновый бор» расположен в поселке Кудряшовский. Рядом — река, сосновый бор. Квартиры в такой локации позволят совмещать преимущества жизни на природе и плюсы города.

В условиях, когда ипотечные ставки на вторичку выросли, приобретение готового жилья на льготных «новостроечных» условиях особенно выгодно. В линейке ГК «Расцветай» есть варианты, которые уже сданы в эксплуатацию. Это дома первой очереди «Расцветай на Зорге», «Сосновый бор», «Цветной бульвар», «Акация на Игарской». В этих проектах можно приобрести квартиры с готовым ремонтом.

Офис продаж ГК «Расцветай»:

+7 (383) 255-00-83

ул. Орджоникидзе, 23

ул. Красный проспект, 165

гкрасцветай.рф

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