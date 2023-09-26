ЖК «Салют» — достижение новых высот

Современный архитектурный облик сибирской столицы складывается из ярких проектов. В их числе — ЖК «Салют» от известного застройщика Sky Group.

Локация максимально комфортна для жизни

Новый жилой комплекс, состоящий из четырех 25-этажных домов, назван в честь легендарной серии пилотируемых орбитальных научных станций. Он расположен в одном из лучших районов левобережья — на улице Титова.

Отсюда легко попасть в любую точку мегаполиса как на автомобиле, так и на общественном транспорте. Недалеко находятся выезды на проезд Энергетиков и Димитровский мост. До конца 2023 года в Новосибирске будет запущено движение по четвертому мосту и сети многоуровневых развязок в районе площади Труда. Это сделает путь в деловую часть города еще более быстрым.

Дорога до площади Станиславского займет 10 минут прогулочным шагом, до площади Карла Маркса чуть больше — 25 минут. Остановка общественного транспорта, где ходят 16 маршрутов, — всего в 5 минутах. В соответствии с программой комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирска до 2030 года запланирован ввод в эксплуатацию еще двух станций Ленинской линии метрополитена: «Площадь Станиславского» и «Троллейная», что сделает улицу Титова одной из ключевых транспортных и деловых артерий левого берега.

Давно сложившаяся здесь городская инфраструктура делает локацию комфортной для проживания семей и молодежи: в шаговой доступности — муниципальные и частные детские сады, среднеобразовательные школы, французская гимназия. Неподалеку расположены высшие учебные заведения, в том числе один из старейших вузов города — Сибирский государственный университет геосистем и технологий.

Гулять и проводить время на свежем воздухе можно в парке им. Кирова, сквере Славы или парке им. Сибиряков-Гвардейцев.

Архитектурное остекление и эргономичные планировки

Статусу жилого комплекса «Салют» соответствуют экстерьер и интерьер новостройки. Дома представляют собой кирпично-монолитную конструкцию, проверенную временем и климатом. В проекте используется архитектурное остекление Larta Glass, которое отлично подходит для регионов с длинной зимой и небольшим количеством солнечных дней в году. Специальное магнетронное напыление позволяет снизить расходы на отопление и кондиционирование, сохраняет комфортный микроклимат в помещениях.

Отличительной особенностью квартала являются функциональные и эргономичные планировки квартир. В домах нет маленьких студий — площадь квартир начинается от 37 кв. м. Молодые люди оценят однокомнатные квартиры с окнами на две стороны, вместительной кухней-гостиной, изолированной спальней и уютным балконом с панорамным остеклением. Для семей комфортным решением станут двухкомнатные квартиры с раздельным санузлом или двухкомнатные и трехкомнатные студии. Любителям современных решений застройщик предлагает квартиры и студии с угловым остеклением и панорамными видами на Новосибирск. Окна здесь увеличенные, благодаря чему создается эффект «второго света» и городской пейзаж становится частью интерьера. При этом в каждой комнате предусмотрены москитные сетки и замки для безопасности детей на окнах.

Стоит отметить, что во всех домах жилого комплекса по восемь квартир на этаже. Это создает камерную обстановку, снижает общий уровень шума и в целом делает жизнь комфортнее.

А еще всех новоселов ЖК «Салют» ждет сюрприз: установленный кондиционер в каждой квартире. Теперь это особенно ценно, ведь с 1 сентября установку кондиционеров на фасадных домах необходимо согласовывать с органами местного самоуправления. Установка кондиционеров застройщиком сохраняет визуальную целостность и эстетику фасада, а также упрощает технологию обслуживания кондиционеров и удаления конденсата.

Холл как продолжение концепции дома

Украшением жилого комплекса являются «космические» парадные. Они соответствуют внешнему архитектурному облику и общей концепции проекта. Огромное внимание в холлах уделено деталям. Панорамное остекление и светопрозрачные входные группы максимально наполняют помещения естественным светом. А для хорошей освещенности в них предусмотрены три уровня света: дизайнерские люстры, направленный точечный свет и встроенная контурная подсветка.

Визуальная доминанта лифтового холла — стеновое бренд-панно со встроенной подсветкой, передающее контур планеты. Основная задача: сделать не только красиво, но и удобно. Мягкая зона ожидания теплых оттенков создает уют. Здесь можно отдохнуть, с удобством разместить гостей, встретиться с партнерами или обсудить общие вопросы с соседями.

В домах установлены скоростные и бесшумные лифты, произведенные на собственном заводе SKY LIFT (входит в группу компаний застройщика). Их важное преимущество в том, что кабины лифтов универсальные и могут использоваться как пассажирские и как грузовые одновременно.

Двор — космический город

Жилой комплекс состоит из четырех домов, объединенных одноуровневым стилобатом. В нем разместятся коммерческие помещения и вся инфраструктура: отделения банков, офисы, магазины у дома, кофейни, аптека.

Кровля стилобата станет комфортной лаунж-зоной для жильцов. Здесь установят беседки и удобную мебель для семейных ужинов и встреч с друзьями. Главной особенностью «Салюта» станет настоящий астрономический телескоп, с помощью которого жители комплекса смогут узнавать об устройстве вселенной и наблюдать за звездами, планетами, спутниками и метеоритами.

Территория закрыта от посторонних, поэтому здесь всегда спокойно. Тут учтены интересы всех жильцов благодаря гармоничной организации пространства, а концепция «двор без машин» гарантирует безопасность. Здесь можно оставить ребенка играть на детской площадке и не беспокоиться. Кроме того, во дворе предусмотрен Wi-Fi, что позволит всегда быть на связи.

По замыслу архитекторов бюро «Бусы» — авторов проекта благоустройства, территория у дома — это образовательно-игровое пространство для развития физических навыков и интеллекта ребенка. Детское игровое пространство спроектировано как зона подготовки маленьких космонавтов с оборудованием для тренировки силы и ловкости. Большая спортивная площадка подходит для игр в баскетбол, волейбол, мини-футбол, теннис. В образовательной зоне ребята узнают об устройстве галактики и истории освоения космоса.

ЖК «Салют» воплощает высокий уровень комфорта, и покупка квартиры в нем — это лучшее решение для тех, кто хочет улучшить качество жизни, сохранив привычную территорию проживания.

ЖК «Салют» аккредитован в ведущих банках***, которые предлагают целый ряд выгодных ипотечных предложений. Можно воспользоваться господдержкой или программой семейной, военной или IT- ипотеки. Ипотечный кредит по господдержке увеличен до 7 000 000 рублей. Оформить любую ипотеку можно с минимальным первоначальным взносом — от 15% стоимости квартиры.

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