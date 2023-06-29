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Жуткая история из Екатеринбурга, где поисковики обнаружили в сумке за гаражами тело шестилетнего Далера Бобиева

  • 29/06/2023, 14:13
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поисковики обнаружили в сумке за гаражами тело шестилетнего Далера Бобиева
О пропаже ребенка сообщила его опекун 26 июня.

СМИ сообщали, что 1500 человек, среди которых были волонтеры и силовики, искали ребенка день и ночь. Тело мальчика удалось обнаружить только сегодня, 29 июня.

Впоследствии выяснилось, что шестилетний Далер Бобиев скончался еще несколько месяцев назад. Однако все это время его семья скрывала пропажу ребенка от органов опеки.

Приемную мать Далера сначала признали потерпевшей, но потом задержали, как подозреваемую.

В настоящее время органы опеки забрали всех детей, проживающих в семье Бобиевых, в социальное учреждение (всего их было шестеро — трое родных и трое приемных, включая погибшего мальчика).

Причину смерти ребёнка установят уже в ходе назначенной судебно-медицинской экспертизы. Отмечается, что труп мальчика был спрятан в сумку, которую бросили посреди гаражей.

По словам знакомых семьи, опекун постоянно унижала и издевалась над приемным сыном.

По поручению Главы СУ СК, уголовное дело возбудят и на сотрудников органов опеки, которые должны были курировать данную семью.

Ранее редакция сообщала, что в Петербурге двухлетний ребенок проглотил более 50 магнитов.

Фото с сайта Следственного комитета по Иркутской области

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : уголовное дело тело ребенка нашли в сумке за гаражами дети


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