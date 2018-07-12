Пенсия подождет

Но удастся ли несостоявшимся пенсионерам сохранить занятость, уровень зарплаты и качество жизни?
Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики труда и управления персоналом НГУЭУ Юлия Масалова отмечает, что сейчас люди предпенсионного возраста рассчитывают на получение пенсии как дополнительного заработка и понимают, что при желании могут уйти на пенсию и не работать. При этом в стране идет высвобождение ресурсов, и в экономике РФ с каждым годом становится все больше пенсионеров. С принятием пенсионной реформы, предложенной правительством РФ, период выхода на пенсию отодвигается, и человек, продолжая работать, уже не может рассчитывать на прибавку к доходу в виде пенсии.
— Основная проблема в этой ситуации заключается в том, чтобы люди в возрасте сохранили занятость, которую имеют сейчас. Если они не смогут справляться с работой — им придется выйти на внешний рынок труда, где они, скорее всего, будут неконкурентоспособны и вынуждены соглашаться на низкоквалифицированные вакансии, что повлияет на снижение дохода, — рассуждает эксперт.
По ее словам, в свете того, что в России разрабатывается решение об обеспечении «пенсионных гарантий» в виде сохранения 40% от заработка человека — по аналогии с международными стандартами — снижение дохода перед выходом на заслуженный отдых может негативно сказаться на уровне жизни и благополучии людей пожилого возраста. Пока непонятно, от какой зарплаты будет вестись расчет — по последнему месту работу или же с учетом всего трудового периода.
— Сегодня работодатель легко может отказать в приеме на работу возрастному соискателю, потому что по качественным параметрам на вакансию больше подходит молодой работник или специалист средних лет, — констатирует Масалова. — Опыт возрастных сотрудников ценится только в определенных сферах занятости. Например, в творческих профессиях, где значимость специалиста определяет его талант. В быстроизменяющейся среде, где условия труда постоянно модернизируются, где требуются вложения в переподготовку, работодатели предпочтут брать молодые готовые кадры. При этом не исключено, что по ряду вакансий для молодежи возникнет карьерный тупик, так как возрастные сотрудники задержатся в связи с переносом сроков выхода на пенсию.
Руководитель пресс-службы по СФО компании HeadHunter Елана Таращук напоминает, что в вакансиях нельзя указывать возраст кандидатов. Поэтому сказать нельзя, сколько вакансий для кандидатов старшего возраста сейчас представлено на рынке труда.
— Указание опыта — вещь условная, говорит скорее о том, насколько опытный сотрудник нужен компании, — поясняет она.
Дипломированный менеджер OUBS, специалист по управлению персоналом, управляющий партнёр ООО «Новое качество» Ирина Григорьева говорит, что следствием реформы может стать повышение нелояльности бизнеса к власти и снижение доверия к пенсионным системам в принципе, так как за последние 15 лет система начисления и выплаты пенсий в России менялась несколько раз.
— Люди ощущают все бóльшую нестабильность в жизни, и это приводит к повышению стресса, росту уровня психосоматических заболеваний, что сказывается на трудоспособности населения и подпитывает негативный настрой по отношению к государству, — комментирует Григорьева. — При этом актуализируется стремление людей сделать себе базу «пассивного дохода», например, в виде недвижимости. Идет поиск возможностей дополнительного заработка для собственных накоплений.
Адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «Гребнева и партнеры» Ирина Гребнева также считает, что главный «подводный камень» пенсионного законодательства России вообще и предлагаемой пенсионной реформы в частности — это нестабильность. Слишком частые изменения и отсутствие правил «игры» с государством, когда человек не может заранее предполагать, на какой реальный доход при выходе на пенсию он может рассчитывать. Вопрос не в абсолютной сумме дохода, а в уровне жизни, который пенсионер может обеспечить данным доходом.
— Проблема в том, что повышение пенсионного возраста не приведет к повышению уровня дохода пенсионеров (на данный момент заявлено о повышении пенсий в среднем на 12000 рублей в год), что, на мой взгляд, не является существенным. При этом совершенно непрозрачная система исчисления пенсий в зависимости от стажа, уровня заработной платы, региональных коэффициентов не позволяет прогнозировать размер пенсии в средне- и долгосрочной перспективе, — комментирует юрист. — Мне пока сложно увидеть плюсы этой реформы. Возможно, они бы были, если бы одновременно с повышением пенсионного возраста для граждан стал бы понятнее механизм исчислений пенсий, а также повышен контроль за расходованием средств пенсионного фонда. Истории с коррупционными скандалами и уголовными делами вокруг средств пенсионных фондов создают впечатление о том, что проблема неэффективного расходования денежных средств решается за счет граждан. Если бы повышение пенсионного возраста привело к реальному росту доходов пенсионеров и размер пенсии стал бы таков, что на него возможно достойно жить, сохранив прежний уровень жизни, я была бы первым сторонником повышения пенсионного возраста.
Ирина Григорьева считает, что плюсы внедрения пенсионной реформы очевидны только для бюджета страны, а для населения они сомнительны. Хотя собеседник Infopro54 не исключает, что небольшой процент граждан задумается о собственном здоровье.
Это действительно еще одна серьезная проблема. С возрастом у большинства людей обостряются проблемы со здоровьем, они чаще и на более длительные сроки берут больничный, им сложнее поддерживать активность и работоспособность. Вряд ли это понравится работодателям, да и самому человеку сложно будет продолжать трудиться.
— Сейчас реализуются различные программы по поддержке здоровья, пропаганде ЗОЖ, увеличивается активная фаза жизни, то есть при желании возрастные соискатели могут сохранять хорошую форму. Некоторые специалисты сами вкладывают средства в переподготовку, повышая свою ценность на рынке труда. В ближайшей перспективе, не исключаю, это приведет к формированию дополнительного целевого сегмента для вузов, созданию новых образовательных программ. Однако маловероятно, чтобы эти затраты в массовом порядке брали на себя работодатели, — рассуждает Юлия Масалова. — Мы сами должны быть заинтересованы в повышении своей конкурентоспособности. Частично государство уже переложило эту ответственность на плечи граждан, которые оплачивают обучение детей в вузах на коммерческой основе. Следующий шаг — вложение средств в собственную переподготовку и поддержание своей конкурентоспособности на рынке труда.
Елана Таращук делится своими наблюдениями о том, какую работу сегодня ищут кандидаты в возрасте старше 55 лет. По ее словам, в основном это те самые сферы, где люди работали ранее. Чаще все это производство, строительство, бухгалтерия.
— То есть сам образ соискателя в предпенсионном возрасте, который ищет работу вроде вахтера, уже явно устарел: далеко не каждый рассматривает подобные варианты, — констатирует она.
Управляющий партнер DSO Consulting Сергей Дьячков заявляет, что в принципе не видит в анонсированной правительством РФ пенсионной реформе плюсов для людей.
— Именно поэтому 18 июля мы наметили митинг против идиотского, на мой взгляд, повышения пенсионного возраста, — говорит Дьячков. — Можно, конечно, очень много говорить о других странах и о несбалансированности пенсионной системы России. А можно просто посчитать, сколько раз за последние пятнадцать-двадцать лет менялась пенсионная система страны, и посмотреть на офисы пенсионного фонда в разных ее городах. Хватит уже грабить людей, в самом деле!
По данным научно-исследовательского института актуальной экономики (ИАЭ), за каждые полгода отсрочки пенсионного возраста россияне в среднем будут терять 82,2 тысяч рублей. За 5 лет для мужчин эта сумма составит 822 тысяч, для женщин за 8 лет — более 1,3 млн рублей. При условии, что пенсия останется на уровне 13,7 тысяч рублей (среднемесячный показатель, по данным Росстата). Кроме денег, в связи с более поздним выходом на пенсию, граждане потеряют льготы по НДФЛ, транспортному налогу и налогу на имущество, компенсации по коммунальным взносам, льготы на проезд и покупку лекарств. Эксперты не исключают, что для несостоявшихся пенсионеров снизится доступность заемных ресурсов. Согласно данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), по итогам первых пяти месяцев 2018 года доля возрастных клиентов в банках очень низка: на возрастную группу от 50 до 55 лет приходится 8,7% от всех выдач наличными, на 55-60 лет — 10,1%, 60-65 лет — 7,1%. В кредитных картах на заемщиков от 55 до 60 лет приходится 9,7% выдач, 60-65 лет — 6,7%.
По оценкам компании, уже сейчас возрастные заемщики стали чаще обращаться за микрозаймами. За первые пять месяцев 2018 года на долю граждан в возрасте до 60 лет приходилось 29% займов, до 65 лет — 15%. За год соотношение клиентов всех категорий осталось почти неизменным, кроме самой возрастной группы — ее доля выросла в два раза. Количество заявок от таких клиентов выросло почти в три раза, что значительно опережает темпы роста рынка. По данным опроса MoneyMan, самая частая причина, по которой пожилые люди идут в МФО, — отказ в банковском обслуживании.
— Я полагаю, что авторы реформы сделают все, чтобы соблюсти процедуру принятия данных законодательных изменений. Вопрос конституционности норм может быть поставлен перед Конституционным судом только после того, когда норма закона будет принята и появятся граждане, которые посчитают, что применение данного закона ущемляет их конституционные права. Пока об этом говорить преждевременно, — комментирует Ирина Гребнева.
К сожалению, отмечает Гребнева, человек не может отказаться от выплаты взносов в пенсионный фонд и инвестировать их самостоятельно, аккумулируя средства на банковском вкладе.
— Государству слишком выгодно получать отчисления в счет «будущих пенсий», чтобы позволять гражданам самостоятельно инвестировать свои пенсионные отчисления, —резюмирует юрист.
Юлия Данилова
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