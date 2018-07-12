Пенсия подождет

Но удастся ли несостоявшимся пенсионерам сохранить занятость, уровень зарплаты и качество жизни?

Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики труда и управления персоналом НГУЭУ Юлия Масалова отмечает, что сейчас люди предпенсионного возраста рассчитывают на получение пенсии как дополнительного заработка и понимают, что при желании могут уйти на пенсию и не работать. При этом в стране идет высвобождение ресурсов, и в экономике РФ с каждым годом становится все больше пенсионеров. С принятием пенсионной реформы, предложенной правительством РФ, период выхода на пенсию отодвигается, и человек, продолжая работать, уже не может рассчитывать на прибавку к доходу в виде пенсии.

— Основная проблема в этой ситуации заключается в том, чтобы люди в возрасте сохранили занятость, которую имеют сейчас. Если они не смогут справляться с работой — им придется выйти на внешний рынок труда, где они, скорее всего, будут неконкурентоспособны и вынуждены соглашаться на низкоквалифицированные вакансии, что повлияет на снижение дохода, — рассуждает эксперт.

По ее словам, в свете того, что в России разрабатывается решение об обеспечении «пенсионных гарантий» в виде сохранения 40% от заработка человека — по аналогии с международными стандартами — снижение дохода перед выходом на заслуженный отдых может негативно сказаться на уровне жизни и благополучии людей пожилого возраста. Пока непонятно, от какой зарплаты будет вестись расчет — по последнему месту работу или же с учетом всего трудового периода.

— Сегодня работодатель легко может отказать в приеме на работу возрастному соискателю, потому что по качественным параметрам на вакансию больше подходит молодой работник или специалист средних лет, — констатирует Масалова. — Опыт возрастных сотрудников ценится только в определенных сферах занятости. Например, в творческих профессиях, где значимость специалиста определяет его талант. В быстроизменяющейся среде, где условия труда постоянно модернизируются, где требуются вложения в переподготовку, работодатели предпочтут брать молодые готовые кадры. При этом не исключено, что по ряду вакансий для молодежи возникнет карьерный тупик, так как возрастные сотрудники задержатся в связи с переносом сроков выхода на пенсию.

К плюсам реформы Юлия Масалова относит увеличение численности трудовых ресурсов для экономики РФ. Она отмечает, что сейчас в правительстве идет разработка предложений о создании рабочих мест для категории возрастных соискателей. Однако эксперт полагает, что большинство работодателей вряд ли будет без соответствующих льгот, к примеру, налоговых послаблений, вкладывать средства в возрастных сотрудников. Увеличивающийся дефицит трудовых ресурсов как раз может заставить их обратить внимание на данный целевой сегмент.

Руководитель пресс-службы по СФО компании HeadHunter Елана Таращук напоминает, что в вакансиях нельзя указывать возраст кандидатов. Поэтому сказать нельзя, сколько вакансий для кандидатов старшего возраста сейчас представлено на рынке труда.

— Указание опыта — вещь условная, говорит скорее о том, насколько опытный сотрудник нужен компании, — поясняет она.

Дипломированный менеджер OUBS, специалист по управлению персоналом, управляющий партнёр ООО «Новое качество» Ирина Григорьева говорит, что следствием реформы может стать повышение нелояльности бизнеса к власти и снижение доверия к пенсионным системам в принципе, так как за последние 15 лет система начисления и выплаты пенсий в России менялась несколько раз.

— Люди ощущают все бóльшую нестабильность в жизни, и это приводит к повышению стресса, росту уровня психосоматических заболеваний, что сказывается на трудоспособности населения и подпитывает негативный настрой по отношению к государству, — комментирует Григорьева. — При этом актуализируется стремление людей сделать себе базу «пассивного дохода», например, в виде недвижимости. Идет поиск возможностей дополнительного заработка для собственных накоплений.

Адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «Гребнева и партнеры» Ирина Гребнева также считает, что главный «подводный камень» пенсионного законодательства России вообще и предлагаемой пенсионной реформы в частности — это нестабильность. Слишком частые изменения и отсутствие правил «игры» с государством, когда человек не может заранее предполагать, на какой реальный доход при выходе на пенсию он может рассчитывать. Вопрос не в абсолютной сумме дохода, а в уровне жизни, который пенсионер может обеспечить данным доходом.

— Проблема в том, что повышение пенсионного возраста не приведет к повышению уровня дохода пенсионеров (на данный момент заявлено о повышении пенсий в среднем на 12000 рублей в год), что, на мой взгляд, не является существенным. При этом совершенно непрозрачная система исчисления пенсий в зависимости от стажа, уровня заработной платы, региональных коэффициентов не позволяет прогнозировать размер пенсии в средне- и долгосрочной перспективе, — комментирует юрист. — Мне пока сложно увидеть плюсы этой реформы. Возможно, они бы были, если бы одновременно с повышением пенсионного возраста для граждан стал бы понятнее механизм исчислений пенсий, а также повышен контроль за расходованием средств пенсионного фонда. Истории с коррупционными скандалами и уголовными делами вокруг средств пенсионных фондов создают впечатление о том, что проблема неэффективного расходования денежных средств решается за счет граждан. Если бы повышение пенсионного возраста привело к реальному росту доходов пенсионеров и размер пенсии стал бы таков, что на него возможно достойно жить, сохранив прежний уровень жизни, я была бы первым сторонником повышения пенсионного возраста.

Ирина Григорьева считает, что плюсы внедрения пенсионной реформы очевидны только для бюджета страны, а для населения они сомнительны. Хотя собеседник Infopro54 не исключает, что небольшой процент граждан задумается о собственном здоровье.

Это действительно еще одна серьезная проблема. С возрастом у большинства людей обостряются проблемы со здоровьем, они чаще и на более длительные сроки берут больничный, им сложнее поддерживать активность и работоспособность. Вряд ли это понравится работодателям, да и самому человеку сложно будет продолжать трудиться.

— Сейчас реализуются различные программы по поддержке здоровья, пропаганде ЗОЖ, увеличивается активная фаза жизни, то есть при желании возрастные соискатели могут сохранять хорошую форму. Некоторые специалисты сами вкладывают средства в переподготовку, повышая свою ценность на рынке труда. В ближайшей перспективе, не исключаю, это приведет к формированию дополнительного целевого сегмента для вузов, созданию новых образовательных программ. Однако маловероятно, чтобы эти затраты в массовом порядке брали на себя работодатели, — рассуждает Юлия Масалова. — Мы сами должны быть заинтересованы в повышении своей конкурентоспособности. Частично государство уже переложило эту ответственность на плечи граждан, которые оплачивают обучение детей в вузах на коммерческой основе. Следующий шаг — вложение средств в собственную переподготовку и поддержание своей конкурентоспособности на рынке труда.

Елана Таращук делится своими наблюдениями о том, какую работу сегодня ищут кандидаты в возрасте старше 55 лет. По ее словам, в основном это те самые сферы, где люди работали ранее. Чаще все это производство, строительство, бухгалтерия.

— То есть сам образ соискателя в предпенсионном возрасте, который ищет работу вроде вахтера, уже явно устарел: далеко не каждый рассматривает подобные варианты, — констатирует она.

Управляющий партнер DSO Consulting Сергей Дьячков заявляет, что в принципе не видит в анонсированной правительством РФ пенсионной реформе плюсов для людей.

— Именно поэтому 18 июля мы наметили митинг против идиотского, на мой взгляд, повышения пенсионного возраста, — говорит Дьячков. — Можно, конечно, очень много говорить о других странах и о несбалансированности пенсионной системы России. А можно просто посчитать, сколько раз за последние пятнадцать-двадцать лет менялась пенсионная система страны, и посмотреть на офисы пенсионного фонда в разных ее городах. Хватит уже грабить людей, в самом деле!

По данным научно-исследовательского института актуальной экономики (ИАЭ), за каждые полгода отсрочки пенсионного возраста россияне в среднем будут терять 82,2 тысяч рублей. За 5 лет для мужчин эта сумма составит 822 тысяч, для женщин за 8 лет — более 1,3 млн рублей. При условии, что пенсия останется на уровне 13,7 тысяч рублей (среднемесячный показатель, по данным Росстата). Кроме денег, в связи с более поздним выходом на пенсию, граждане потеряют льготы по НДФЛ, транспортному налогу и налогу на имущество, компенсации по коммунальным взносам, льготы на проезд и покупку лекарств. Эксперты не исключают, что для несостоявшихся пенсионеров снизится доступность заемных ресурсов. Согласно данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), по итогам первых пяти месяцев 2018 года доля возрастных клиентов в банках очень низка: на возрастную группу от 50 до 55 лет приходится 8,7% от всех выдач наличными, на 55-60 лет — 10,1%, 60-65 лет — 7,1%. В кредитных картах на заемщиков от 55 до 60 лет приходится 9,7% выдач, 60-65 лет — 6,7%.

Пенсионеры стали чаще брать микрозаймы гендиректор компании MoneyMan Ирина Хорошко.

По оценкам компании, уже сейчас возрастные заемщики стали чаще обращаться за микрозаймами. За первые пять месяцев 2018 года на долю граждан в возрасте до 60 лет приходилось 29% займов, до 65 лет — 15%. За год соотношение клиентов всех категорий осталось почти неизменным, кроме самой возрастной группы — ее доля выросла в два раза. Количество заявок от таких клиентов выросло почти в три раза, что значительно опережает темпы роста рынка. По данным опроса MoneyMan, самая частая причина, по которой пожилые люди идут в МФО, — отказ в банковском обслуживании.

— Я полагаю, что авторы реформы сделают все, чтобы соблюсти процедуру принятия данных законодательных изменений. Вопрос конституционности норм может быть поставлен перед Конституционным судом только после того, когда норма закона будет принята и появятся граждане, которые посчитают, что применение данного закона ущемляет их конституционные права. Пока об этом говорить преждевременно, — комментирует Ирина Гребнева.

К сожалению, отмечает Гребнева, человек не может отказаться от выплаты взносов в пенсионный фонд и инвестировать их самостоятельно, аккумулируя средства на банковском вкладе.

— Государству слишком выгодно получать отчисления в счет «будущих пенсий», чтобы позволять гражданам самостоятельно инвестировать свои пенсионные отчисления, —резюмирует юрист.

Юлия Данилова

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