Тарифы на услуги ресурсоснабжающих организаций могут вырасти

Межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий рассмотрит этот вопрос на внеочередном заседании.

— Уже четыре года в первом полугодии рост тарифов на услуги естественных монополий в Новосибирской области составляет 0%, а во втором — 3-4%. В этом году у нас самая низкая индексация по РФ — 3% (в Кемерове — на 5,9%, Иркутске, — до 7%, Томске — до 8%). В такой ситуации все организации, работающие в отрасли, должны принимать меры по уменьшению операционных расходов, снижению потребления ресурсов на производство. Все это негативно сказывается на инвестиционной привлекательности отрасли ЖКХ, — заявил на заседании межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий Новосибирской области руководитель регионального департамента по тарифам Гарей Асмодьяров.

Он подчеркнул, что ограничения по тарифообразованию не позволяют ресурсоснабжающим организациям в полной мере осуществлять мероприятия по реконструкции, реновации, строительству новых сетей, реализовывать программы подключения новых потребителей.

— Сегодня баланс смещен в пользу потребителя, его защиты. Но мы не должны забывать и о проблемах ресурсоснабжающих организаций, которые реализуют инвестпрограммы. Нужно взвешивать баланс, чтобы понимать, куда мы движемся, — добавил Асмодьяров.

Врио министра строительства Денис Архипов подтвердил, что ведомство также наблюдает сокращение инвестиционной составляющей, что заметно по результатам деятельности предприятий.

— Инвестпрограмма — тот инструмент, который позволяет снижать себестоимость продукции. Если он недостаточен, то мы такие задачи решить не сможем. Там, где его хватает, целевые индикаторы достигаются, — напомнил Архипов.

Зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента Вадим Агеенко заявил, что регион работает на базе тех процентов, которые ему утверждает Москва.

— По региону мы видим, что в Новосибирской области процент индексации тарифа занижен. Мы больше переживаем за потребителя, а не за хозяйственников, вынуждая ресурсоснабжающие организации сокращать расходы, и понимаем, что тем самым загоняем эти хозяйства, — рассуждает Агеенко. — Еще Городецкому (экс-губернатор Новосибирской области. — ред.) мы рекомендовали решить вопрос о тарифах на федеральном уровне, чтобы принять сбалансированные проценты. Чтобы было не так как сейчас: у нас 3-4%, а у других регионов в округе 5-7%. Есть смысл снова порекомендовать губернатору выровнять эти вещи.

Он напомнил о «шумихе», которая была в регионе в 2017 году после решения Владимира Городецкого об индексации тарифов на 15%.

— Если бы на федеральном уровне для региона была установлена индексация 7%, то и снизили бы ее до 7%, а не до 4%. И никакого согласования для этого с муниципалитетами не нужно, так как на эту индексацию приходит разнарядка из Москвы, — констатирует Агеенко. Эти вещи нужно доводить [до федерального центра] министрам и губернатору, так как Новосибирскую область загонят в тупик, когда потом уже просто не на что будет реализовывать инвестпрограммы.

Его поддержал врио директора ФГУП «УЭВ» Андрей Филичев, заявив, что для ресурсоснабжающих организаций вопрос тарифа стал настолько болезненным, что, «при всем уважении к населению, его нужно решать».

— Когда в Подмосковье начались веерные отключения электричества, уже никто никого не спрашивал и не жалел. Мы тоже можем дойти до точки кипения. Не стоит забывать и об увеличении стоимости кубометра газа — ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» уже распространил сообщение по физлицам. Как дальше будет? Это тоже нужно включать в повестку совета, чтобы оценить ситуацию — особенно в сельских районах области, которые мы активно газифицируем, — предупредил Филичев.

Замдиректора по развитию МУП «Горводоканал» города Новосибирска Алексей Галкин отметил, что помимо заниженного тарифа на выполнении инвестпрограммы предприятия сказалась корректировка планов застройщиков. В результате за 2017 год по наиболее крупным проектам в сфере водоснабжения плата за подключение составила 308,6 млн рублей (план — 707 млн), водоотведения — 342 млн (606,8 млн). Индивидуальная плата за подключение составила 246 млн рублей (576 млн). Освоено 404 млн рублей (737,7 млн). На модернизацию и реконструкцию основных объектов было направлено 102,5 млн рублей (744,7 млн), еще 100 млн поступило из Фонда модернизации ЖКХ Новосибирской области. По инвестпрограмме «за протяженность сети по длине» в 2017 году освоено 2,4 млн рублей (1,06 млрд). При этом Галкин подчеркнул, что пока «Горводоканалу» удается перевыполнять показатели эффективности. Количество перерывов в подаче воды, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, составила 0,5 ед./км (в 2014 году 0,81ед./км), доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть, — 17,4% (22,7%). Количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год — 4,83 ед./км (7,33 ед./км).

— Для обеспечения финансирования мероприятий по модернизации и реконструкции нужно привести действующий тариф на производственную деятельность предприятия в соответствие с актуальными потребностями по реконструкции основных фондов. Но это не было сделано. Сегодня используются принципы формирования тарифной политики, исходящие из закладываемых коэффициентов возможной индексации, сейчас это 3%, которые зачастую не покрывают даже инфляцию. В таких условиях статья «строительные расходы по реконструкции» становится наименее защищенной, — констатирует Галкин.

Директор МУП «Комбинат бытовых услуг» (Бердск) Владимир Воспанчук напомнил о крупной аварии канализационного коллектора, которая на прошлой неделе произошла в Бердске.

— Эта авария показала, что переносить реализацию инвестпрограммы больше нельзя. 300 метров обрушившегося коллектора сейчас восстановлено, но в масштабах всего Бердска это проблему не решает, и самостоятельно мы инвестпрограмму не выполним. Рассчитываем на средства федерального бюджета, — говорит Воспанчук.

В тоже время он отметил, что у МУП «КБУ» накопилось дебиторки на сумму 384 млн рублей, которую не оплатили потребители услуг. Из нее возможно к взысканию около 200 млн.

Управляющий партнер DSO Consulting Сергей Дьячков предложил подробно рассмотреть вопрос индексации тарифов на следующем заседании межотраслевого совета.

— Вы же понимаете, что сделать это нужно очень аккуратно, нельзя заявлять, что планка будет такая. Мы же все умные люди, и нам не нужны протесты. Нам нужно очень спокойно договориться, — заявил Дьячков.

Гарей Асмодьяров ответил, что его департамент готов проработать предложения в части инвестпрограмм водо- и теплоснабжения, которые региону необходимо реализовывать в первую очередь, и представить их на заседание следующего межотраслевого совета.

По данным областного департамента по тарифам, в 2017 году в регионе реализовывалась 71 программа в сфере водоснабжения и водоотведения. Суммарный плановый объем финансирования составил 4,7 млрд рублей, фактически профинансировано 1,1 млрд или 23,6% от утвержденного объема финансирования. Только 2 программы выполнены в полном объеме, 25 организаций не смогли приступить к их реализации.

Юлия Данилова

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