АО «РЭС» напомнило о своевременности подачи заявок на подключение к электросетям

У крупных компаний, бюджетных учреждений, а также субъектов малого и среднего предпринимательства в конце календарного года происходит завершение отчётных периодов и закрытие финансовых обязательств.

Этот подход распространяется и на процесс технологического присоединения к электросетям. Сама процедура строго регламентирована законодательством и имеет в основном 2-3 этапа (в зависимости от параметров подключения, в том числе мощности и категории по надежности электроснабжения). На выполнение указанных этапов может потребоваться до нескольких месяцев, а значит и заявку на подключение в энергокомпанию нужно подавать заблаговременно, учитывая продолжительность всех этапов.

По наблюдениям специалистов АО «РЭС», являющегося крупнейшей электросетевой компанией в Новосибирской области, для проведения завершающей процедуры по подключению к электросетям многие заявители выбирают конец года.

Между тем, необходимо понимать, что для объектов с мощностью более 150 кВт, как правило, процедура технологического присоединения предусматривает последовательное получение ряда обязательных документов:

акта о выполнении технических условий,

акта-допуска Сибирского управления Ростехнадзора, выдаваемого на основании предыдущего акта,

и, наконец, акта о технологическом присоединении.

Весь этот процесс может занимать существенное количество времени. Например, только получение акта-допуска Сибирского управления Ростехнадзора в Новосибирской области занимает до нескольких недель.

Поэтому, чтобы указанным выше категориям потребителей избежать нарушения сроков отчетности, им стоит подать соответствующую заявку заблаговременно, а не в последние недели уходящего календарного года. Сделать это можно с помощью сервиса «Личный кабинет » на сайте АО «РЭС», выбрав из выпадающего списка причину обращения: «уведомление о выполнении технических условий».

Для удобства клиентов на сайте имеются текстовые и видеоинструкции, кроме того в правом нижнем углу сайта расположен онлайн-помощник (чат-бот ) , с помощью которого пользователь может получить ответы на основные вопросы по процедуре технологического присоединения. Данные сервисы полноценно функционируют на любой платформе, будь то персональный компьютер или мобильное устройство.

В компании понимают всю важность задачи повышения уровня доступности и сокращения сроков получения услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям. Однако, процесс подключения потребителей к электрическим сетям станет более комфортным, если заявители со своей стороны позаботятся о своевременном обращении к энергетикам по данному вопросу.