Банк Уралсиб предлагает сервисы для работы заготовителей металлолома

С 1 октября 2023 года законодательством установлен новый порядок расчетов компаний-ломозаготовителей со сдатчиками – выплачивать денежные средства физлицу за металл можно будет только в безналичном порядке (Федеральный закон от 10.07.2023 № 304-ФЗ). Уралсиб подготовил для своих клиентов целый ряд возможностей для организации эффективных безналичных расчетов, позволяющих рассчитываться со сдатчиками любым удобным способом – с помощью эквайрингового терминала в пункте приема, а также моментальным перечислением средств – с бизнес-карты или счета заготовителя в онлайн-банке, 1С или на странице платежного сервиса:
Подробную информацию о сервисах, подключении интернет-эквайринга, а также о других продуктах и услугах Банка Уралсиб для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», или по телефону 8-800-700-77-16.
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