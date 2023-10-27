Банк Уралсиб принял участие в агропромышленной выставке «АГРО Кузбасс»

Выставка прошла при поддержке Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области, в ней приняли участие представители компаний-производителей и поставщиков из России, Китая и Республики Беларусь. Компании-участники представили новые современные решения для агропромышленного комплекса, оборудование и расходные материалы для сельскохозяйственных отраслей и перерабатывающей промышленности.

Банк Уралсиб на выставке организовал свой стенд для встреч и общения с гостями агропромышленного форума. Сотрудники банка консультировали посетителей выставки по банковским продуктам и услугам, дарили сувениры. Посетители смогли получить ответы на интересующие вопросы по программам кредитования и специальным акциям для бизнеса в Банке Уралсиб. В ходе работы форума банком были достигнуты договоренности с десятками компаний о расчетно-кассовом обслуживании и кредитовании.

«Банк Уралсиб впервые принимает участие в агропромышленной выставке в Новокузнецке. Мы получили возможность рассказать ее участникам о наших услугах для предприятий агропромышленного сектора. Участие в таких мероприятиях позволяет Уралсибу получать обратную связь и оперативно реагировать на запросы и потребности бизнеса, предоставлять клиентам эффективные банковские продукты и сервисы», – отметил территориальный директор Кемеровской территориальной дирекции ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Станислав Домбровский.

Подробно о продуктах и услугах Банка Уралсиб для малого бизнеса можно узнать по телефону Центра дистанционного обслуживания бизнеса 8-800-700-77-16, в чате онлайн-банка Уралсиб Бизнес Онлайн, или в офисах Банка Уралсиб, обслуживающих бизнес-клиентов.