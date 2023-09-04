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Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером праздника День знаний в Центральном парке

  • 04/09/2023, 16:54

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1 сентября 2023 года в Центральном парке Новосибирска прошел праздник, посвященный Дню знаний, который организовал и провел медиахолдинг «СибФМ Group». Партнером мероприятия выступил Банк Уралсиб.

Гостями праздника стали несколько тысяч школьников, студентов, учителей и родителей. Всех ждала яркая насыщенная программа: мастер-классы, выступления творческих уралсиб банк коллективов, конкурсы, игры на свежем воздухе, а также праздничная концертная программа на главной сцене парка. Победители конкурсов и состязаний получили призы и подарки от партнёров праздник, юным гостям праздника, прочитавшим стихи русских поэтов, вручили призы от Уралсиба.

«Банк Уралсиб поддерживает различные образовательные, культурные и социальные инициативы Новосибирска. Мы с большим удовольствием приняли приглашение стать партнерами праздника День знаний. Банк сотрудничает со многими образовательными учреждениями города и в будущем планирует поддерживать подобные инициативы и развивать сотрудничество со школами Новосибирска», — отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.

 

 

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Фото предоставлено пресс-службой банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : финансы банки Банк Уралсиб


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