«Брусника» перевела фэншуй в сферу градостроительства

Улучшает даже в тех аспектах, которые прежде были несущественными для коммерческой судьбы проекта, поскольку считались локальными нюансами. В 2025-м оказалось, что несущественного в этой сфере сегодня нет.

Теперь он с именем

Микрорайон на Журинском спуске, новейший КРТ-проект компании «Брусника», в ноябре вступил в фазу полной медийности.

Во-первых, он обрел официальное марочное имя «Город-на-озере». Имена, сочетающие узнаваемость, точную локализацию и здоровую метафоричность, — фирменная черта «брусничного» брендинга.

Во-вторых, с этим обретенным именем микрорайон уже не просто в медиапотоке, а в рыночном контексте: отрылись продажи трех первых зданий комплекса.

В-третьих, этот проект «Брусники» примечателен новой товарной категоризацией: он концептуально и по потребительским свойствам выше того, что прежде строила «Брусника» в Новосибирске. Нет, прежде построенное на фоне новинки не померкло, не потеряло эстетичность и комфорт — никоим образом хуже не стало. Просто «Город-на-озере» — проект с категориальной эволюцией. Он классово выше по сумме нюансов.

Нюанс — вообще одно из фундаментальных понятий в рабочей концепции «Брусники»: каждый из комплексов или микрорайонов сохраняет абсолютную марочную узнаваемость, но при это не является копией старших собратьев. Даже если речь идет о проектах-тезках (таковые у «Брусники» есть в Новосибирске и Тюмени — похожие имена, но разные форм-факторы и разная нюансировка).

Так и в новейшем проекте пропорция «традиция⁄новация» исполнена с деликатным приоритетом последней: ничего похожего у «Брусники» нет.

В «Городе-на-озере» воплощен абсолютно новый для Новосибирска (да и для России в целом) принцип работы со средой. Принесли его в арсенал средств партнерские архитектурные бюро из Китая — те, что создали архитектурное решение зданий комплекса, их композиционную интеграцию (друг с другом и с внешним пространством) и аранжировку окрестной территории.

Окрестности эти, как известно, — район с причудливой судьбой: самый центр (без всяких «почти», а буквально), но без городского функционала. Конгломерат бараков, самостроя, «цыганских замков» из 90-х — в общем, трэш-зона с очень затхлой аурой. Иронично, что ТРЦ «Аура», олицетворяющий квазистоличную, модную жизнь, из этого странного места всегда был виден воочию. Но между ними даже не года, а грань миров. Вот такое «чудо чудное» досталось «Бруснике» под КРТ.

Неостоличность: формула изготовления

Впрочем, эксперты и архитекторы «Брусники» быстро поняли, что потенциал места многократно превышает его проблемность. По большому счету, районов с такими потребительскими перспективами в центральной зоне Новосибирска больше нет.

Обретя архитектурную полновесность и всю задуманную инфраструктуру (ориентировочно к 2032 году), «Город-на-озере» фундаментально поменяет ценностную иерархию внутри новосибирского Центра. Сейчас у Новосибирска есть центр старый (он же тихий) — маленький, тесный и функционально уставший, есть центр новый — Сити в районе станции метро «Октябрьская». Он силуэтно эффектен, но простоват по драматургии среды — имеет линейную композицию вдоль магистрали. И явно перегружен функциями. Он в большей степени «про бизнес», нежели «про жизнь» — Сити-же. Собственно говоря, таким и замышлялся еще в 1980-х.

«Город-на-озере» — альтернатива и тому, и другому. Обоим центрам. И тихому-старому, и тому, что вдоль Октябрьской магистрали и улицы Кирова. Причем это не среднеарифметическое, не компиляция. Это принципиально новая концепция.

В ее основе — идея мixed‑use. То есть смешанное использование — когда район не имеет ярлыков «сити», «садовый квартал», «кампус» или «спальник». В районе совмещаются разные функции и элементы: офисы, торговые площадки, объекты досуга и образования.

Родилась концепция мixed‑use в мегаполисах стран Юго-Восточной Азии. Огромные, перенасыщенные людьми, функциями, транспортными связками они хотели смягчить свой зашкаливающий метаболизм. Маятниковые миграции больших человеческих масс изнуряют любой город. Потому градостроители-прогрессисты начали придумывать новым и реконструируемым районам компоновку с минимальным транспортным плечом — среду, в которой список «работа, отдых, шопинг, дети в школу, посиделки в кафе, хобби» полностью воплощался бы здесь и сейчас. Без участия магистрального транспорта и автомобиля. Ведь чем больше потребностей и желаний человек воплотит возле дома, в ритме прогулки, тем меньше его макроструктурная вовлеченность, тем меньше он устанет от мегаполиса. А мегаполис — от него (да, города от горожан тоже устают).

В общем, пока золотой миллиард Европы чопорно гордился собой, вдумчивые азиаты оттачивали и поверяли практиками идею мixed‑use. Особенно наглядной базой стал Китай, где урбанизм и интенсивность сити-жизни, как говорится, на максималках.

Никаких драконов, или «Брусника» без «клюквы»

В итоге в арсенал «Брусники» концепт мixed‑use пришел уже проверенным жизнью и во всем богатстве вариативных решений. Образно говоря, это переосмысленный в сити-реалиях фэншуй.

Как подчеркнул руководитель мастер-плана Сергей Гапоненко, имя района тоже отражает эту идею:

— Мы так амбициозно его назвали, потому что это действительно город в миниатюре. Потому что в нем будут сконцентрированы все эти функции, которые есть повседневно у каждого жителя. Но не просто в пешеходной доступности, а буквально у себя во дворе.

Чтобы идиома «рукой подать» была буквальной, внутренние пространства района тщательно выверялись. Так, чтобы плотность и компактность среды оставалась бы уютной, не становясь теснотой. Компенсаторно-профилактических находок по этой части много: градиентные пешеходные зоны с вариациями ярусов, продуманная векторизация дорожек, разнообразное озеленение и дизайнерские водно-динамические объекты. Да, есть озеро — талисман и символ района. Но творчески аранжированная вода и под рукой будет — в виде фонтанов небанального дизайна и водопадов. В общем, это принципы фэншуй, органично перенесенные в городскую среду. Причем горожанин-потребитель даже не будет ощущать это какой-то чужеродной экзотикой, стилем «шинуаезери» (во Франции 18 века была такая бытовая эстетика — в ней модная «китайскость» изготовленных во Франции фабричных вещей была доведена до трэш-абсолюта, до лютой «клюквы» — буквально вопреки инженерии и функционалу предметов).

— Китайские дизайнеры всегда помнят свои корни, но сейчас этно-фактор в их творения вшит очень тонко, метафорически, — поясняет Сергей Гапоненко. — Древняя идеология гармоничного пространства у нас воплощается не нарочитой символикой, а на интуитивно-функциональном слое восприятия: в ландшафте, в пешеходных связках жилья и инфраструктуры, в квартирографии. То есть житель ощущает это не в стиле «о, да это же фэншуй!», а «мне тут хорошо, я тут счастлив». Он понимает, что его бытовой комфорт теперь на принципиально новом уровне. У него теперь другое качество жизни. И даже статус жителя центра для него теперь имеет приятные нюансы. Получается, что «Город-на-озере» — новый класс нашего жилья, категориальное расширение и нашего портфеля, и критериев престижа всего новосибирского центра. Я уверен, что проект с таким веером позитивной результативности стоит любых кропотливых трудов, любых творческих изысканий.

