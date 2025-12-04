Россияне чаще будут использовать ИИ-подсказки при выборе инвестинструментов

Согласно прогнозу ВТБ, в ближайшие два-три года от 45% до 55% частных инвесторов, осуществляющих операции на рынке, будут эпизодически прибегать к помощи искусственного интеллекта (ИИ) для выбора инвестиционных активов. Ожидается, что для 20-30% пользователей такое взаимодействие станет систематическим. Около 15-25% вкладчиков доверят ИИ не только выбор активов, но и автоматическую корректировку структуры портфеля, исходя из заранее установленных параметров. Об этом сообщил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер на 16-м инвестиционном форуме «РОССИЯ ЗОВЕТ!».

По его словам, инвестирование в России становится все более доступным для широких масс: количество частных инвесторов на Московской бирже превысило 30 миллионов. Параллельно с увеличением числа участников рынка растет спрос на инструменты, упрощающие и ускоряющие процесс инвестирования, а также снижающие эмоциональную составляющую. ИИ-стратегии призваны решить именно эту задачу, устраняя барьер «я не эксперт» и перенося принятие решений в область анализа данных и алгоритмов. При этом, подчеркнул специалист, инвестор сохраняет полный контроль над процессом, что является важным фактором для формирования доверия.

Дмитрий Брейтенбихер отметил, что для клиентов с крупным капиталом ИИ не заменяет персонального финансового советника, а скорее расширяет его возможности. Алгоритмы анализируют инвестиционные портфели, выявляют потенциальные риски и взаимосвязи, проводят стресс-тестирование на предмет изменения процентных ставок, валютных колебаний и других сценариев. Состоятельные инвесторы будут использовать ИИ-инструменты как «второе мнение» для проверки инвестиционных идей и оценки различных вариантов. Искусственный интеллект перестает быть просто технологией, а превращается в новый стандарт финансового обслуживания, сочетающий индивидуальный подход с технологической точностью.