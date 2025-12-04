Стоимость проезда до Академгородка в маршрутках вырастет до 100 рублей

Департамент транспорта мэрии сообщил о повышении тарифа на двух маршрутах до Академгородка:

№ 35 «Цветной проезд — М. «Речной вокзал»

№ 91 «ул. Кутателадзе — М. «Речной вокзал»

Об индексации департамент предупредили перевозчики. На первом маршруте работают ИП Остапенко Э. А. и ООО «Академ Лайн», на втором — ООО «Диамант-1». Тариф повышается с 15 декабря и составит 100 рублей.

Стоит также отметить, что на 5 декабря в мэрии намечено рассмотрение обращения департамента транспорта об установлении регулируемых тарифов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах города на наземном транспорте и метро.

Напомним, стоимость проезда в общественном транспорте Новосибирска обычно повышается в декабре. Последние два года тарифы поднимались сразу на пять рублей. При этом перевозчики отмечают, что себестоимость проезда сегодня составляет минимум 55 рублей.

— Более-менее удается выезжать за счет того, что в городе есть очень рентабельные маршруты и убыточные. Обычно перевозчик получает первый для работы, а второй — в нагрузку. Маловероятно, что стоимость проезда повысят сразу на 15 рублей, в бюджете сейчас денег особо для компенсации такой разницы нет, — констатировал собеседник редакции.

Ранее редакция сообщала о том, что на городской электричке в 2026 году введут единый тариф. В 1 и 2 зоне он сейчас равен стоимости проезда в общественном транспорте. Билеты в поездах дальнего следования уже подорожали на 11,4%.