Больше всего прибыльных организаций в Новосибирске работают в сфере образования

Самый прибыльный бизнес

Новосибирские компании за три квартала получили прибыль 219 млрд рублей. Это на 52% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщил Новосибирскстат.

При этом 856 организации (70,2%) отчитались о прибыли в размере 261,8 млрд рублей (+34,5%). Такие результаты продемонстрировал бизнес, занятый в сфере транспортировки и хранения, обрабатывающих производств, торговли оптовой и розничной, а также ремонте автотранспортных средств и мотоциклов.

Судя по данным статистики, больше всего доля прибыльных организаций в сфере образования — 82,1%. Их совокупная сумма прибыли 341 млн рублей

На втором месте компании, занятые в сельском и лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве — 80,8%. Их совокупная прибыль по итогам трех кварталов составила 11,28 млрд рублей.

На третьем деятельность в области информации и связи — 78,4%, 15,5 млрд рублей

На четвертом месте торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — 77,7%, 36 млрд рублей.

В топ-пять также вошла деятельность в области здравоохранения и социальных услуг, где доля прибыльных организаций составила 77,4%. Они продекларировали прибыль в размере 2,5 млрд рублей. Ранее налоговики сообщали, что нашли скрытую прибыль в стоматологических клиниках.

Если посмотреть на результаты работы бизнеса в разрезе суммы полученной прибыли, то в лидерах транспортировка и хранение — 82,6 млрд рублей, и это несмотря на то, что только 60,7% предприятий в отрасли заявили, что получили прибыль по итогам трех кварталов. На втором месте обрабатывающие производства — 51,3 млрд (75,8% прибыльных). На третьем торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов.

В минусе

370 новосибирских компаний закончили три квартала с убытком в 42,3 млрд рублей, на 15,9% ниже уровня прошлого года. В минус сработали предприятия, занимающиеся добычей полезных ископаемых, обрабатывающие производства, транспортировка и хранение.

Больше всего доля убыточного бизнеса в сфере обеспечения электрической энергией, газом, паром; кондиционировании воздуха — 75,6%. По итогам трех кварталов 2025 года они показали убытки в общей сумме 3,5 млрд рублей.

На втором месте водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений — 72,7%, убыток более миллиарда рублей. Напомним, в октябре министр природных ресурсов области Евгений Шестернин сообщал, задолженность АО «Спецавтохозяйство» составляет около 2 млрд рублей.

На третьем добыча полезных ископаемых — 57,1%, 13,4 млрд рублей. Предприятия этой отрасли лидируют по сумме полученного убытка (при этом у тех компаний отрасли кто сработал в плюс, прибыль составила более 22 млрд рублей).

Обрабатывающие производства (24,2%) получили убыток в 11 млрд рублей, почти 40% компания, занятых в транспортировке и хранении сработали в минус на 5,2 млрд рублей.

Рекордная просрочка

Несмотря на то, что количество компаний, закончивших три квартала с прибылью, более чем в два раза превышает количество убыточных, просроченная кредиторская задолженность бизнеса на начало октября в регионе составила 46,1 млрд. Это рекордный показатель почти за два года. Для сравнения, на начало 2025 года просрочка была 27 млрд рублей, а в сентябре 2024 — 20 млрд рублей. Судя по данным Новосибирскстата, резкий рост просрочки начался в июне: на 61% за месяц.

Ранее сообщалось, что новосибирские предприниматели сократили объем кредитования на шесть миллиардов, а часть проблемных долгов бизнеса уже передана в работу коллекторам.

Просроченная дебиторская задолженность в сентябре составляла 27,9 млрд. Пик просрочки также пришелся на июнь — 59,4 млрд (в 2,4 раза к маю).

Бизнес пересматривает прибыль

Напомним, по итогам 10 месяцев новосибирские компании сократили платежи по налогу на прибыль на 12 млрд. В сентябре президент Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий, генеральный директор ООО «Сибирская юридическая компания» Сергей Карпекин рассказывал Infopro54, что в 2024 году предприятия Новосибирской области получили хорошую прибыль, и им был начислен значительный налог.

— Налоговый период по налогу на прибыль составляет год: в течение года предприятие платит авансовые платежи, а итоговая прибыль и окончательный размер налога считаются в следующем году. То есть сейчас бизнес платит по итогам 2024 года плюс вносит авансовые платежи за 2025-й, — пояснял эксперт.

Между тем, по его словам, сегодня многие промышленные предприятия региона сигнализируют о сокращении объема гражданского заказа, у бизнеса возникают кассовые разрывы, которые не позволяют компаниям своевременно провести платежи по налогам и обязательным платежам. Тренд на рост просрочки сформировался в начале 2025 года и продолжает расти. При этом кредитный ресурс, который мог бы закрыть кассовые разрывы, в силу кредитно-денежной политики для многих предприятий все еще недоступен ― ставки слишком высоки.

Ранее редакция сообщала о том, что налоговики ищут прибыль у новосибирского бизнеса. Почти 200 компаний уже уменьшили убытки и показали несколько миллиардов рублей прибыли.