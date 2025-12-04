Больше всего прибыльных организаций в Новосибирске работают в сфере образования

Новосибирские компании за три квартала получили прибыль 219 млрд рублей. Это на 52% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщил Новосибирскстат.
При этом 856 организации (70,2%) отчитались о прибыли в размере 261,8 млрд рублей (+34,5%). Такие результаты продемонстрировал бизнес, занятый в сфере транспортировки и хранения, обрабатывающих производств, торговли оптовой и розничной, а также ремонте автотранспортных средств и мотоциклов.
Если посмотреть на результаты работы бизнеса в разрезе суммы полученной прибыли, то в лидерах транспортировка и хранение — 82,6 млрд рублей, и это несмотря на то, что только 60,7% предприятий в отрасли заявили, что получили прибыль по итогам трех кварталов. На втором месте обрабатывающие производства — 51,3 млрд (75,8% прибыльных). На третьем торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов.
370 новосибирских компаний закончили три квартала с убытком в 42,3 млрд рублей, на 15,9% ниже уровня прошлого года. В минус сработали предприятия, занимающиеся добычей полезных ископаемых, обрабатывающие производства, транспортировка и хранение.
Обрабатывающие производства (24,2%) получили убыток в 11 млрд рублей, почти 40% компания, занятых в транспортировке и хранении сработали в минус на 5,2 млрд рублей.
Несмотря на то, что количество компаний, закончивших три квартала с прибылью, более чем в два раза превышает количество убыточных, просроченная кредиторская задолженность бизнеса на начало октября в регионе составила 46,1 млрд. Это рекордный показатель почти за два года. Для сравнения, на начало 2025 года просрочка была 27 млрд рублей, а в сентябре 2024 — 20 млрд рублей. Судя по данным Новосибирскстата, резкий рост просрочки начался в июне: на 61% за месяц.
Ранее сообщалось, что новосибирские предприниматели сократили объем кредитования на шесть миллиардов, а часть проблемных долгов бизнеса уже передана в работу коллекторам.
Просроченная дебиторская задолженность в сентябре составляла 27,9 млрд. Пик просрочки также пришелся на июнь — 59,4 млрд (в 2,4 раза к маю).
Напомним, по итогам 10 месяцев новосибирские компании сократили платежи по налогу на прибыль на 12 млрд. В сентябре президент Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий, генеральный директор ООО «Сибирская юридическая компания» Сергей Карпекин рассказывал Infopro54, что в 2024 году предприятия Новосибирской области получили хорошую прибыль, и им был начислен значительный налог.
— Налоговый период по налогу на прибыль составляет год: в течение года предприятие платит авансовые платежи, а итоговая прибыль и окончательный размер налога считаются в следующем году. То есть сейчас бизнес платит по итогам 2024 года плюс вносит авансовые платежи за 2025-й, — пояснял эксперт.
Между тем, по его словам, сегодня многие промышленные предприятия региона сигнализируют о сокращении объема гражданского заказа, у бизнеса возникают кассовые разрывы, которые не позволяют компаниям своевременно провести платежи по налогам и обязательным платежам. Тренд на рост просрочки сформировался в начале 2025 года и продолжает расти. При этом кредитный ресурс, который мог бы закрыть кассовые разрывы, в силу кредитно-денежной политики для многих предприятий все еще недоступен ― ставки слишком высоки.
Ранее редакция сообщала о том, что налоговики ищут прибыль у новосибирского бизнеса. Почти 200 компаний уже уменьшили убытки и показали несколько миллиардов рублей прибыли.
