Увеличить число психбольниц в России призвала экс-депутат из Новосибирска

Экс-депутат Госдумы из Новосибирска Вера Ганзя прокомментировала ситуацию с нападением курьера на пожилую женщину в подземном переходе возле часовни в центре города. Напомним, в соцсетях появилось видео как молодой человек с курьерским рюкзаком внезапно бьёт ногой в лицо пенсионерку, она падает, ударяется о стену и пол, а нападавший спокойно уходит. Позже пресс-служба МВД сообщила, что мужчину задержали на железнодорожном вокзале Новосибирска.

Вера Ганзя отметила, что человек в своём уме вряд ли будет демонстрировать такую беспричинную и необъяснимую агрессию. В СМИ также появилась информация о том, что 28-летний курьер Дмитрий состоял на учёте у психиатра.

— Нашу сегодняшнюю жизнь сопровождают постоянно нарастающие экономические проблемы и связанные с ними стрессы, что не может не сказываться на психике людей. А психиатрические клиники, как и многие другие лечебные учреждения, «оптимизировали» в целях экономии бюджетных средств. Неадекватных людей отправили на улицы. Чтобы предотвратить такие инциденты, нужно своевременно изолировать опасных граждан в закрытые учреждения, — сказала Ганзя изданию Om1 Новосибирск.

Экс-депутат отметила, что психически больные могут нанести серьёзный вред здоровью любого, кто окажется рядом. Она призвала восстановить достаточное количество психиатрических больниц. Также она предложила пересмотреть нормативные акты и упростить процедуру изоляции агрессивных и опасных граждан в психиатрические клиники.

Напомним, реорганизация психиатрической службы в России началась в 2010 году. По данным на 2005 год, в стране было 270 психиатрических больниц и 115 психоневрологических диспансеров, сообщал Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ) Минздрава России. По данным Департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава РФ, в состав психиатрической службы России на 1 января 2023 года входили 152 психиатрические больницы,70 психоневрологических диспансеров и 2 354 психиатрических кабинета в структуре многопрофильных медицинских организаций. Об этом говорилось в докладе уполномоченного при президенте РФ по правам человека Татьяны Москальковой. Она также отмечала, что в 2023 году в России были зарегистрированы 3,9 млн человек, страдающих психическими расстройствами.

В Новосибирске находится одна психиатрическая больница — ГБУЗ НСО ГНКПБ №3 в состав которой входят три круглосуточных психиатрических стационара, расположенных на улицах Красноводской и Владимировской, а также в поселке Карпысак (Тогучинский район), и две амбулаторные площадки: на Светлой и Котовского. Финансируется эта помощью из бюджета Новосибирской области, психиатрам дается госзадание с количеством стационарных и амбулаторных случаев.

— На мой взгляд, происшествие с курьером не обусловлено нехваткой психиатрических больниц. Даже если количество коек будет увеличено, если у пациента нет показаний для недобровольной госпитализации, он имеет право написать заявление и его выпишут. Кроме того, психическое состояние пациента может измениться в любой момент, даже если он находится на препаратах и пролонгированной терапии, — пояснил редакции Infopro54 врач-психиатр, пожелавший остаться неизвестным.

По его оценке, проблема может быть в том, что работодатели, сотрудничающие с самозанятыми, среди которых много курьеров\доставщиков, редко спрашивают у них справки от психиатра.

— Мне кажется здесь нужно ужесточать меры контроля, — отметил собеседник редакции.

