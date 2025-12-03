Эксперты из Новосибирска высказались о запрете Roblox

Roblox — это онлайн-платформа для создания игр, где пользователи могут вместе создавать и исследовать свои миры. Персонажи напоминают мультяшных героев, похожих на «Лего». Для многих детей это больше, чем просто игра — они разыгрывают в ней свои жизненные ситуации, порой страшные. Так, в ноябре 2025 года в Санкт-Петербурге 13-летняя девочка запланировала убийство матери и поджог квартиры под влиянием Roblox. В социальных сетях она публиковала видео, где её персонаж танцевал в горящей комнате. Роскомнадзор подозревает, что платформа способствует формированию «деструктивного поведения игроков», а также размещает «неподобающий контент», который может «негативно повлиять на духовно-нравственное развитие детей». В случае подтверждения этой информации, игру могут заблокировать в России.

Председатель Союза женщин Новосибирской области Ирина Видяева отметила важность инициативы Роскомнадзора, направленной на защиту детей от возможных угроз. Однако она выразила опасение, что полная блокировка может привести к тому, что дети найдут способы обойти ограничения.

— Это может сделать их ещё более уязвимыми, так как они начнут действовать вне поля зрения взрослых и модераторов, — пояснила Ирина Видяева изданию Горсайт.

Член Ассоциации юристов России Василий Поплевин считает, что в России должна быть создана альтернативная платформа для детей. Родители должны контролировать время, которое дети проводят за компьютером. По его словам, это будет эффективнее, чем тотальный запрет.

Психолог Юлия Перепёлкина уверена, что компьютерные игры развивают умственные способности детей: логику, память, внимательность и творческие навыки. Однако чрезмерное увлечение ими может вызвать зависимость и снизить интерес к учебе. Они могут вызывать тревожность и раздражительность, а также агрессию, насилие и кибербуллинг. Многочасовые сессии нарушают сон, приводят к отчуждению от реальности и депрессии.

По ее словам, родителям необходимо контролировать время, которое дети проводят в играх, и следить за их содержанием. Важно помогать школьникам находить баланс между виртуальным и реальным общением. Также необходимо установить доверительные отношения с ребёнком, чтобы он мог обратиться за помощью.

По данным на август 2025 года платформа заблокирована или ограничена в Алжире, Иордании, Иране, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Турции и Йемене.

